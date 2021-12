Tianastácia lança o single 'Sonhos loucos' e 'zera' seu canal no YouTube

A banda Tianastácia comemora seus 25 anos com um novo capítulo na carreira (foto: Alexandre Neves/Divulgação)

Disposta a lançar uma música a cada mês, até completar o álbum cheio, a banda Tianastácia manda para as plataformas digitais, nesta sexta-feira (10/12), a canção “Sonhos loucos” e seu clipe.



Composta por Podé Nastácia, Beto Nastácia, Antônio Júlio Nastácia e Rafael Oliveira, a música foi gravada no Estúdio nas Nuvens, no Rio de Janeiro, pertencente ao hitmaker Liminha (ex-Mutantes), responsável por vários sucessos do rock nacional.

Formam o Tianastácia Podé (voz e violão), Antônio Júlio (guitarra), Beto (baixo) e Dudu Azevedo (bateria e vocal). “O Tia, nessa preparação do material recente, se preocupou em comunicar de todas as formas possíveis. E tomamos a decisão de lançar faixa por faixa, em vez de o disco inteiro, e disponibilizar todas as canções de uma vez só. Então optamos por lançar uma música por mês, até dezembro do ano que vem”, conta Dudu.

Ele lembra que a banda estreia no Spotify com o single “Sonhos loucos”, que é a canção que dá nome ao novo álbum. “Em janeiro, lançaremos outra música, e assim sucessivamente”, diz o baterista do Tia.

“Optamos também, nesse lançamento, por zerar o nosso canal no YouTube e ir disponibilizando o material aos poucos. Faremos uma seleção de conteúdo do que vamos disponibilizar para o público, praticament, como se estivéssemos fazendo um novo capítulo na história do Tianastácia. Opção que fizemos com base em muitas conversas, em uma decisão conjunta.”

Dudu explica que todo o conteúdo que estava disponível no YouTube, que eram vídeos, alguns muitos bons e outros nem tanto, foi ocultado. “Optamos por ocultá-los e, aos poucos, ir disponibilizando aqueles que achamos que tenham qualidade e valor histórico.”

Ele conta que, quando o Tia foi gravar o disco, Liminha fez questão de participar, tocando vários instrumentos, em todas as faixas. Nessa nova empreitada, Podé, Beto e Antônio Júlio vêm contando com a ajuda de vários amigos, que estão postando em suas redes, chamadas para o lançamento do single-clipe.

“Também tenho convidado alguns amigos para fazerem o mesmo, para disponibilizar em nossas páginas e nas deles também. Chamei os atores Paulo Vilhena e José Loreto, que já fizeram suas chamadas. Faltam ainda Lúcio Mauro Filho, Thiago Martins, Sheron Menezzes e Marcelo Menezes, que também farão as suas chamadas, em breve.”

Dudu quer que o Tia, aos 25 anos, continue com a identidade forte e também imprima seus novos predicados e suas novas virtudes. “Isso também com a minha entrada, com a nova fase individual de cada integrante, pois todo mundo já está com uma história nas costas”, ressalta o baterista.



“Aí entra um cara diferente na banda, um novo componente químico, digamos assim, novos resultados acabam imprimindo e a gente espera que esse disco novo seja a síntese boa disso tudo.”

O músico carioca diz que o Tia está trabalhando firme, com ele trazendo as suas ferramentas e os integrantes aprimorando as deles. “Assim a banda vai escrevendo um volume dois da sua própria história. Esse é o intuito, ou seja, que façamos com que o Tianastácia seja um orgulho para Minas Gerais. Tocamos recentemente em BH e é impressionante ver o carinho, a admiração e a vibração do público conosco. O Tia é uma banda que tem muita empatia e representa Minas Gerais.”

Podé Nastácia conta que a banda ficou muito feliz com o resultado do single-clipe. “A letra fala um pouco dessa coisa do sonho. A gente tem vários sonhos e acreditar neles é a coisa mais importante de todas. Então, independentemente do seu sonho ser louco ou não, o importante é dar valor, porque, se você não acreditar nele, ninguém acreditará.”

Ele conta que “Sonhos loucos” foi composta este ano. “Fiz uma grande parte dela, inicialmente. Depois, nos reunimos com o Rafael Oliveira. Estávamos na agência dele, quando lhe mostrei a canção. Ela até tinha outra levada, mas a letra já tinha começado a ser feita. Antônio Júlio foi completando, Beto acrescentou mais um pouco e, no final, pegamos a ideia do Rafael, que é a frase ‘O amor é um sentimento puro’.”