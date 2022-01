Tianastácia lança ''Verão'' segundo single de seu 13º álbum de estúdio

Com ''Verão'', Tianastácia apresenta o segundo single do álbum ''Sonhos loucos'', que deve chegar com 13 faixas em dezembro (foto: ALEXANDRE NEVES/DIVULGAÇÃO)

Desde 10 de dezembro, o Tianastácia assumiu o compromisso de lançar uma música nova por mês até completar as faixas de seu 13º álbum de estúdio. Na ocasião, a banda lançou a música que dá nome ao trabalho, "Sonhos loucos". Dando continuidade aos lançamentos, o grupo manda para plataformas digitais, nesta segunda-feira (10/1), o single "Verão" e seu clipe.





A canção marca a estreia do baterista e ator Dudu Azevedo como um dos compositores da banda. Anunciado como novo integrante do Tianastácia no segundo semestre de 2021, ele assina a música ao lado do músico Liminha (ex-Mutantes), produtor do álbum, e dos colegas de banda Beto Nastácia (baixo), Antônio Júlio Nastácia (guitarra) e Podé Nastácia (vocal).





"Por incrível que pareça, embora o Dudu seja um exímio baterista, ele também gosta de criar melodias no violão. Ao rascunhar o que veio a ser 'Verão', ele acabou despertando em nós uma ideia de letra que refletisse sobre o simples, sobre o que importa na vida", conta Beto.





O baixista lembra que a música surgiu no início de 2021, quando a banda convidou Dudu Azevedo para participar da turnê em comemoração aos 25 anos de carreira do Tianastácia. Os três integrantes veteranos então passaram alguns dias na casa do baterista, no Rio de Janeiro, e as músicas com ele começaram a aparecer.





HARMONIA





Ele descreve "Verão" como uma música "bem alto-astral", com reflexões positivas sobre a vida. Com uma letra bastante direta, a canção gravada no estúdio Nas Nuvens, que pertence a Liminha e fica no Rio, emula positividade por meio de uma sonoridade dançante e versos como "Sabe a criança aí no seu coração?/ Não deixe que a vida envelheça".





Lançar ela neste início de 2022 foi uma decisão quase conceitual, para ir de encontro com o auge da estação mais quente do ano. Apesar de a música chegar num momento em que a paisagem de Minas Gerais está tomada pelas chuvas, o baixista acredita que ela traz uma mensagem importante que também vai de encontro com esse período.





DINHO E SAMUEL





"Desde que começamos a compor, é impressionante perceber o quanto nós quatro pensamos igual. Ao longo de todos esses anos, acho que é a primeira vez que a gente chega nesse modo de fazer música que estão todos de acordo. Hoje, somos um grupo que pensa da mesma maneira e tem um objetivo de trabalho em comum. Nós temos um foco e uma comunhão de ideias. Foi muito boa a entrada do Dudu, ele deu um gás novo para o nosso jeito de trabalhar", analisa Beto.





A entrada do ator, que acumula trabalhos em novelas, minisséries e filmes, aconteceu de fato no início de 2021. Antes disso, Beto, Antônio Júlio e Podé debatiam uma maneira de trabalhar em meio a pandemia. A solução encontrada foi fazer um álbum comemorativo dos 25 anos. A ideia inicial era que o trabalho tivesse 25 faixas, mas a gravação seria financeiramente inviável. Por fim, eles chegaram à conclusão de que um registro com 13 músicas seria suficiente e passaram boa parte do ano passado compondo e gravando.





"Por volta de setembro o disco já estava pronto. Fazer esse trabalho foi uma espécie de válvula de escape para todos nós. No auge da pandemia, eu me dei conta de que a gente precisava fazer alguma coisa, até para ter algo novo para apresentar quando os shows fossem retomados. No universo das lives a gente não se adaptou. Então a solução encontrada foi entrar em estúdio para fazer esse trabalho inédito e comemorativo", afirma o baixista.





Apesar de já estar pronto, o lançamento do álbum acontecerá a conta-gotas. Mês a mês, a banda pretende lançar uma música nova nas plataformas digitais, o que significa que o trabalho completo só chega em dezembro deste ano de 2022. Para que os fãs não fiquem completamente no escuro à espera das novidades, o Tianastácia definiu que os singles serão lançados sempre no dia 10 de cada mês, acompanhada de um clipe que mostra o quarteto performando as canções em estúdio.





TURNÊ De certa forma, esses lançamentos pavimentam o caminho para o que Beto, Antônio Júlio, Podé e Dudu mais querem fazer: uma turnê. Juntos, os quatro sonham em tocar as músicas do Tianastácia – as novas e as antigas – em shows por todo o Brasil, quando a pandemia da COVID-19 permitir.





Até lá, eles vão preservar essa conexão com os fãs por meio dos lançamentos inéditos. Questionado sobre qual será o próximo single, Beto desconversa e pede calma, que a nova música já data marcada para chegar. Ao público, resta esperar.

"O Dudu, além de baterista, é um músico. Ele toca violão, guitarra e um pouco de baixo. Isso dá a ele uma noção de harmonia. Então as músicas nasceram quando a gente começou a tocar violão junto, de bobeira. Depois que a gente escreveu, mostramos para o Liminha, que gostou muito, e nos ajudou a lapidar as canções para que elas ficassem no ponto de gravar e lançar", afirma Beto.O 13º disco da carreira do Tianastácia terá 13 faixas, entre regravações e músicas inéditas. Na seara das regravações, Beto adianta que músicas como "Profana" e "Cabrobró" terão novos arranjos e a participação de Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa em cada uma delas, respectivamente. Já as músicas inéditas fazem parte dessa nova fase do grupo, que já teve diversas formações ao longo de seus 25 anos de história.