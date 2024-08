De cima do palco, João Bosco identifica na plateia as diferentes gerações que formam seu público. Dos admiradores que o acompanham há 50 anos – quando estreou com a canção “Agnus sei”, composta com Aldir Blanc e gravada no disco de bolso “O Pasquim” (1972) – até jovens da chamada geração Z, em alguns casos, netos dos primeiros fãs.

“Isso é um fenômeno particularmente brasileiro”, diz João Bosco, de 78 anos. “A musicalidade brasileira atravessa gerações em função das próprias famílias. É o irmão ou irmã mais velha que apresenta uma música para o mais novo. Ou são os pais e amigos que fazem isso”, acrescenta o cantor e compositor.



João Bosco é o headliner do Festival Sensacional Celebra!, a ramificação do Sensacional que será realizada neste sábado e domingo (31/8 e 1/9), no Parque Municipal, cuja característica é a combinação de artistas de diversas gerações e gêneros musicais.





De Hermeto a Pabllo

No início de 2020, pouco antes da pandemia, Elba Ramalho e Pabllo Vittar se apresentaram no mesmo dia. Em 2022, o festival voltou trazendo de Olodum a Liniker no line up. Ano passado, teve Hermeto Pascoal e Marina Sena.



Desta vez, o Celebra! vai reunir João Bosco, Mart’nália, Maurício Tizumba, FBC, BNegão, Letrux, Adriana Araújo, Juliana Linhares (convidada do grupo luso-espanhol Ayom), Luedji Luna e nomes da nova geração, como a mineira Augusta Barna, de 21 anos, e Getúlio Abelha, de 32, com seu forró underground e performático. Ele lançou o disco “Marmota” em 2021.

Augusta Barna lança o álbum "Na miúda" com show neste sábado (31/8) no Sensacional Celebra!



“É uma boa síntese da musicalidade brasileira”, avalia João Bosco. “O Brasil é um país enorme, com diversas manifestações culturais. Se formos observar só a música feita em Minas Gerais, percebemos essa imensa diversidade. Ampliando para o país como um todo, então… Quando há a integração do que é feito no nosso país, devemos nos vangloriar”, afirma.

Getúlio Abelha, atração deste sábado (31/8) no Parque Municipal, lançou o disco "Marmota" em 2021 Luan Martins/Instagram Getúlio Abelha



João Bosco é atração de domingo. Ele está em turnê para comemorar seus 50 anos de carreira e, paralelamente, divulga o disco “Boca cheia de frutas”, lançado em maio. Adianta que fará apresentação diferente, uma alternativa aos dois shows com os quais está em cartaz no Brasil e na Europa.



Acompanhado de Kiko Freitas (bateria), Guto Wirtti (baixo) e Ricardo Silveira (guitarra), que formam com ele o João Bosco Quarteto, o mineiro de Ponte Nova vai repassar os principais sucessos, mas mantendo certa distância da estética de “Abricó-de-Macaco”, show de seus 50 anos de trajetória.



“É apresentação dentro de um festival, no parque, ao ar livre, com público muito diverso. Então, graças a nosso repertório bastante amplo e bem generoso, conseguimos ficar à disposição do público. Porque o que a gente quer é ver as pessoas contentes e alegres”, diz.



FESTIVAL SENSACIONAL CELEBRA!



Neste sábado e domingo (31/8 e 1/9), no Parque Municipal (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Sábado (31/8): Adriana Araujo, Augusta Barna, Getúlio Abelha, Tulipa Ruiz, Luedji Luna e FBC. Domingo (1/9): Ayom convida Juliana Linhares, Maurício Tizumba, Mart'nália, BNegão, Letrux e João Bosco. Ingressos: R$ 100 (inteira/um dia), R$ 50 (meia/um dia) e R$ 90 (dois dias). À venda no site sensa24.festivalsensacional.com/celebra.

OUTRAS ATRAÇÕES





>>> SAMBA RAIZ

Waldir Gomes leva seu samba raiz para o Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20, Bairro São Paulo), nesta sexta-feira (30/8), a partir das 20h. A apresentação contará com Gui Ventura e Laura Souza, cujo repertório vai da MPB à Tropicália. Ingressos: R$ 15 (preço único), à venda na plataforma Sympla.



>>> LA FIESTA

O evento promovido pelo DJ e produtor Paco Pigalle chega à quarta edição. A festa de música caribenha será realizada neste sábado (31/8), às 20h, no Underground Pub (Av. Itaú, 540, Dom Cabral). Entre as atrações, o duo Vá e Doril, DJ Fred Marins, o mágico Mr. Monkey e a bailarina e atriz Sandra Vidigal. Ingressos: R$ 45 (4º lote), à venda na plataforma Sympla.



>>> MARCELA JARDIM

O single “Chicletinho” chamou a atenção do país para Marcela Jardim. A cantora desembarca em BH para apresentar o show infantil “Sou feita de alegria”, neste sábado (31/8), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No repertório, canções de Xuxa, Sandy & Junior e Trem da Alegria. Ingressos/1º lote: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), à venda na bilheteria ou na plataforma Sympla.