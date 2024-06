Marina Sena: lança a versão acústica de 'Mande um Sinal'

O aclamado álbum Vício Inerente da cantora e compositora Marina Sena, completou um ano recentemente. Com um projeto tão denso e de sucesso, a artista então sentiu a necessidade de explorar mais versões do trabalho e começou renovando o show, que agora tem o nome Vício Inerente 2.0.



Na esteira deste novo momento, a cantora lançou nesta terça-feira (25) em todas as plataformas digitais pela Sony Music, a faixa Mande um Sinal, em versão acústica, valorizando vocais, que foram gravados ao vivo, no momento da gravação, focando na letra sensível e marcante de uma das canções mais celebradas do espetáculo.



“Eu sinto que quando você lança um trabalho, ele ainda é um bebê que tem todas as possibilidades de crescer e se desdobrar. Eu valorizo muito minhas obras, por isso eu vou até o fim na defesa das minhas músicas, fazendo elas crescerem no decorrer do momento do álbum. O show faz o álbum crescer e a recepção do público também. O Vício Inerente segue crescendo dentro de mim e no afeto do meu público. Sinto que, juntos, a gente vai decidindo quando é o momento de seguir para outro trabalho, que também vai anunciando como virá a ser no decorrer do processo”, se entusiasma a artista.



No vídeo, que conta com a direção de Vito Soares, Marina performa com guitarra, voz afiada e microfone ligado para encantar o público nesta nova versão, que já tem sido mostrada no novo show e, também, em imagens pelas ruas e pontos emblemáticos de São Paulo, capital que abraçou a cantora mineira, de Taiobeiras, desde que se tornou artista do grande público, onde Marina se sente em casa.



“Minhas músicas têm muito significado na minha vida, porque são reais e elas se ressignificam a todo momento dentro de mim, e agora é o momento de ressignificar “Mande um Sinal”, e mostrar como compus essa música, que foi eu mesma tocando um instrumento, poder mostrar cada vez mais o pulso inicial da artista que eu sou, me faz sentir mais próxima do meu público e cada vez mais sincera”, declarou Marina Sena.



O projeto mescla uma equipe já conhecida e querida pela artista, com fotografia de Fernando Tomaz, que fez as capas dos dois álbuns de Marina, De Primeira e Vício Inerente, figurino de Leandro Porto, direção criativa de Marcelo Jarosz, e design de Gabe Lima. O intuito é fazer com que o novo trabalho tenha, por mais diferente que seja de tudo o que a cantora já apresentou, a identidade e a essência da mesma.



