Augusta Barna lança o disco "Na miúda" amanhã, no Celebra!, no Parque Municipal



O segundo disco de estúdio da cantora e compositora Augusta Barna chega hoje (30/8) às plataformas digitais. Nas palavras da artista, as 12 faixas inéditas de “Na miúda” são o reflexo de sua própria essência. Mais do que isso, as músicas também são um retrato do amadurecimento musical da mineira de 21 anos.



Desde o disco passado, “Sangria desatada,” Augusta tem se destacado como um dos grandes nomes da nova geração da música mineira. O projeto alçou a artista aos principais palcos do circuito cultural de Belo Horizonte e ainda lhe rendeu o Prêmio Flávio Henrique de melhor álbum de canção autoral pelo BDMG Cultural. Agora, ela almeja conquistar novos territórios.

Neste novo trabalho, Augusta explora nova diversidade de ritmos, transitando entre o new soul, hip-hop, samba rock e MPB. Para executar as novas sonoridades, a banda da artista foi reforçada com a adição de um trio de metais. “Desde que comecei meu trabalho musical, sempre quis trazer uma coisa mais orgânica para o palco e para as gravações, com instrumentos de fato executados ali. No início, eu não tinha acesso a isso, mas agora consegui explorar essa sonoridade que queria desde o começo,” comenta.



Assim, o álbum mantém alguns elementos digitais, mas dá protagonismo à presença dos músicos. “Acho que é um sucessor mais classudo, elegante e, ao mesmo tempo, mal-educado. Mesmo sendo mais sofisticado e maduro, ele é irreverente e muito mais ‘Augusta’”, revela a cantora.



Winehouse e Alighieri

Com produção de Dudu Amendoeira, parceiro dela de longa data, desde o primeiro EP –“Cantora de ruídos” –, o disco "Na miúda" reflete as novas vivências de Augusta. O álbum, que começou a ser trabalhado no ano passado, chega ao público como fruto das experimentações e do aprendizado adquirido ao longo da carreira.



Entre os destaques do disco está o single “Poeira”, funk soul escrito por Augusta durante o retorno de uma viagem de trabalho. A faixa, uma das primeiras composições do projeto, celebra a abertura de novos caminhos na carreira da artista e reflete seu espírito livre. A música, lançada em junho, ganhou clipe com visuais setentistas no YouTube.



Para a construção do novo trabalho, Augusta Barna buscou referências em artistas como Amy Winehouse, com o álbum "Frank" (2003) – mesmo ano de nascimento da mineira. “Ganhei esse disco de presente de Natal quando era adolescente,” lembra a cantora. Além de Winehouse, a artista cita Lauryn Hill, Michael Jackson e Dua Lipa como influências para o projeto.



A literatura também serviu de inspiração, especialmente o clássico “A divina comédia”, de Dante Alighieri, lido por ela aos 14 anos após encontrar o livro na casa da avó.



“Esse projeto está muito ligado à minha vida e ao meu trabalho. Tudo o que está nele foi escrito por mim. Usei o livro como referência para a construção visual do projeto que todos vão conhecer no show de sábado (31/8),” diz referindo-se à apresentação de estreia do disco que será parte da programação do Festival Sensacional Celebra!, neste final de semana, no Parque Municipal.



A expressão “Na miúda” foi escolhida como título por refletir uma característica pessoal da artista. “Tem a ver com meu processo de criação e de existência. Estou sempre na minha, meio escondidinha, na sombra, caminhando do jeito que acho que tenho que caminhar. Sou uma pessoa bem reservada e discreta com a minha vida”, afirma.



Augusta Barna revela que, após viver momentos de incertezas no início da carreira, agora se sente mais segura dos caminhos que está traçando.



Palcos além de BH

“Isso tem a ver com a idade. Sou muito nova e, no ano passado, foi meu primeiro ano na casa dos 20. Estava tentando entender como seria me ver como uma pessoa mais adulta, com mais responsabilidades. Sempre tive responsabilidades grandes, mas agora estão ainda maiores. Agora, mais do que nunca, tenho grandes responsabilidades e preciso ser fiel a elas,” diz.



À miúda, a artista acrescenta: “Falei o que queria falar e fiz o que queria fazer. Meu foco para o ano que vem é não ter só BH como palco.”



“NA MIÚDA”

• Disco de Augusta Barna

• 12 faixas

• Música QueVoa

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (30/8)