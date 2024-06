Augusta Barna se propõe a uma conexão alegre com o público em seu novo projeto

“Poeira”, novo single da cantora mineira Augusta Barna, está disponível nas plataformas digitais. A canção abre o novo projeto da artista, que se caracteriza como música dançante, tendo base no funk, soul, new soul, hip hop, samba rock e samba soul.

Com o lançamento de um lyric vídeo, Augusta Barna convida o público a conhecer a atmosfera de seu novo trabalho. “Poeira” tem produção de Dudu Amendoeira.

O som que mescla o digital com o orgânico tem os seguintes nomes na gravação instrumental: Silas Prado (sax), João Paulo Bochecha (trombone), Juventino Dias (trompete), Dudu Amendoeira (teclados), Chico Bueno (guitarra), Felipe dos Santos (baixo) e Matheus Ramos (bateria). A mixagem e a masterização foram feitas por André Cabelo, que recebeu o Grammy de melhor engenharia de áudio em 2020, por seu trabalho no disco do mineiro Toninho Horta.