Isabel Guimarães apresenta "Alterosa esporte", com as principais notícias dos times mineiros dentro e fora de campo

Tem mudança na TV Alterosa. A partir desta sexta-feira (30/8), quando começa a propaganda eleitoral gratuita na TV, os programas “Alterosa agora”, “Alterosa esporte” e “Alterosa alerta” passam a ser exibidos em novos horários.



Apresentado por Jacyntho Salviano, o “Alterosa agora” vai ao ar agora às 11h15, mas sem deixar as principais notícias de BH e de Minas em segundo plano.

O programa, que une jornalismo e entretenimento, traz reportagens ao vivo e participação dos telespectadores pelo WhatsApp com assuntos relevantes para o público mineiro. A atração conta também com a presença diária do delegado-geral da polícia Márcio Lobatto.



Na sequência, o “Alterosa esporte” passa a ser exibido às 12h. Com Isabel Guimarães e Lauro Lopes se alternando na apresentação, o programa esportivo continua levando informações de dentro e fora das quatro linhas para os telespectadores de Minas Gerais.



América, Atlético e Cruzeiro ainda ganham mais holofotes com a famosa “Bancada democrática” do “Alterosa esporte”. Fael, Hugão e Toledo não deixam escapar nada do Galo, Raposa e Coelho, respectivamente. Humor e zoação marcam o quadro de sucesso da emissora mineira.



Às 12h50, Renato Rios Neto chega com seu bordão “a casa caiu” ao “Alterosa alerta”. O programa tem o foco voltado para assuntos policiais, prestação de serviço e temas que permeiam a comunidade, além de trazer entretenimento para os mineiros. No ar, o jornalista e apresentador equilibra notícias factuais com opiniões enfáticas e credibilidade.



A propaganda eleitoral gratuita na TV segue até 3 de outubro. A contagem é feita considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno do pleito, marcado para 6 de outubro.



A propaganda em bloco, que desde 2016 é apenas para prefeito, será veiculada de segunda a sábado. Na televisão, os programas serão exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Renato Rios Neto, com seu famoso bordão "A casa caiu", leva os principais fatos policiais ao "Alterosa alerta" Leandro Couri/EM/D.A Press



PROGRAME-SE



“ALTEROSA AGORA”

• Apresentação: Jacyntho Salviano

• De segunda a sexta, às 11h15, até 3 de outubro

• TV Alterosa

“ALTEROSA ESPORTE”

• Apresentação: Isabel Guimarães e Lauro Lopes

• De segunda a sexta, às 12h, até 3 de outubro

• TV Alterosa

“ALTEROSA ALERTA”

• Apresentação: Renato Rios Neto

• De segunda a sexta, às 12h50, até 3 de outubro

• TV Alterosa