O bluesman Lil Jimmy Reed é atração do festival que será realizado sábado, na Monka Cervejaria, no Bairro Olhos D'Água

Pai do jazz, soul music, R&B e do rock'n'roll, o blues toma conta da cervejaria Monka neste sábado (31/8), a partir das 17h. Atrações locais e estrangeiras vão apresentar clássicos do estilo musical originado no Sul dos Estados Unidos.

O norte-americano Lil Jimmy Reed é o convidado especial do evento, que contará com os grupos mineiros Little Butter, Soul Much Blues e Bruno Marques Band. Nascido na Louisianna, Reed, de 86 anos, é cantor, gaitista e guitarrista. Em 2018, ele se apresentou em BH.





Bruno Marques, produtor do evento de sábado, é também o idealizador da Rota do Blues, projeto que busca difundir o gênero no país.



“Nosso objetivo é trazer artistas estrangeiros para Minas Gerais. Muitos vinham ao Brasil fazer turnês, mas não passavam por Belo Horizonte e interior do estado. Inicialmente, comecei a trazê-los para BH, mas hoje já visitamos 50 cidades do país. Fomos também à Argentina e ao Chile”, conta Bruno, que vai se apresentar com Lil Jimmy Reed.



“Sempre buscamos conectar bandas locais com atrações estrangeiras. Isso é feito para valorizar os grupos da cena regional e vamos manter esse formato na Monka. Tanto a Little Butter quanto a Soul Much são bandas belo-horizontinas que participaram do Rota do Blues e de outros festivais”, diz.

Quando o Rota do Blues começou, há 10 anos, não havia tantos festivais e casas de show dedicados ao gênero no país, conta o produtor. “Isso está mudando aos poucos, mas BH ainda é carente nesse aspecto”, afirma.



“A iniciativa da Monka de promover um festival de blues é muito importante para que possamos trazer para a capital mineira o estilo musical extremamente difundido no mundo”, reforça.



“O blues tem origem negra e estadunidense. Surgiu com os escravizados que trabalhavam em plantações de algodão”, lembra Laura Lima, vocalista da Soul Much Blues.



“O jazz levou muitas pessoas negras a ascenderem na carreira musical em grandes centros, enquanto o soul vem da mistura de diversas vertentes com o R&B e o canto gospel. A rainha da soul music, Aretha Franklin, começou cantando em igrejas”, lembra ela.



O repertório da Soul Much reúne canções de B. B. King, Koko Taylor, Gary Moore e Etta James.



MONKA BLUES FESTIVAL



Com Lil Jimmy Reed, Bruno Marques Band, Soul Much Blues e Little Butter. Neste sábado (31/8), a partir das 17h, na Monka Cervejaria (Rua Nossa Sra. de Lourdes, 111, Olhos D'Água). Ingressos: R$ 35 (individual), R$ 200 (mesa/quatro lugares), R$ 300 (mesa/seis lugares), R$ 400 (mesa/oito lugares) e R$ 500 (mesa/10 lugares), à venda na plataforma Gofree.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria