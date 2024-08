Nesta quinta-feira (29/8) é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data foi criada por ativistas brasileiras em 1996, durante o 1º Seminário Nacional de Lésbicas, no Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o preconceito contra mulheres lésbicas, sendo um dia de reflexão e debate para a busca por direitos, igualdade e pelo respeito à diversidade.





Mas é também um dia para celebrar mulheres que falam abertamente de sua sexualidade. No mundo da música, diversas artistas já assumiram que têm relacionamento com outras mulheres, chegando a abordar o tema em suas canções. A seguir, confira 10 dicas de hits para curtir no dia da visibilidade lésbica.





“Super graphic ultra modern girl” - Chappell Roan









A nova diva pop fala muito sobre a descoberta de sua sexualidade. E “Super graphic ultra modern girl” não é exceção. Na canção, ela fala de um primeiro encontro com um homem desinteressante, quando ela descobre que, na verdade, o que ela precisa é de uma garota como ela. Além do empoderamento e da autoestima, a letra aborda o encontro entre duas mulheres.





“Aham, pra mim já deu / Desses malas-sem-alça / Ah, é, eu preciso / De uma garota super gráfica ultramoderna que nem eu / Somos gatas, estamos bêbadas / Uau, olha os movimentos dela, meu Deus, é ela”, canta em um trecho.













Um dos grandes ícones lésbicos da música brasileira, Cássia Eller sempre falava abertamente sobre seu relacionamento com outras mulheres, além de questionar a monogamia e a feminilidade. Sua canção “Malandragem” é considerada um hino, que fala sobre liberdade, e, por isso, não poderia ficar de fora desta lista.





“Quem sabe o príncipe virou um chato / Que vive dando no meu saco / Quem sabe a vida é não sonhar / Eu só peço a Deus / Um pouco de malandragem / Pois sou criança / E não conheço a verdade / Eu sou poeta e não aprendi a amar”, diz um trecho.





“Eu comi a Madonna” - Ana Carolina









A cantora Ana Carolina é abertamente lésbica e, atualmente, namora a cineasta Ramona Bakker. Em 2022, a artista fez um post em suas redes sociais celebrando o Dia do Orgulho Lésbico, exigindo respeito.





“É dessas mulheres pra comer com dez talheres / De quatro, lado, frente, verso, embaixo, em pé / Roer, revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu corpo / Tremendo, gemendo, gemendo, gemendo”, canta.













Conhecida por ter sido finalista da sexta temporada do programa The Voice Brasil, Carol Biazin canta “putaria romântica”, como definiu à revista Marie Claire. Suas músicas falam sobre como ela se entende como mulher e o seu sentimento sobre sua sexualidade.





“Ai, que saudade dela, do cheiro dela, da boca dela, ai, ai / Foto no fundo da tela do meu celular / Ai, que saudade dela, eu quero aquela”, diz um trecho da música.













Outro grande nome da nova geração do pop, Billie Eilish é bissexual, mas, seu último álbum, “Hit me hard and soft”, foi considerado extremamente sáfico. Recentemente, ela declarou, em entrevista à Rolling Stone, que “foi apaixonada por garotas por sua vida inteira”.





“Eu poderia comer essa garota no almoço / Sim, ela dança na minha língua / Parece que ela pode ser a pessoa certa / E eu nunca me canso / Eu poderia comprar tantas coisas pra ela / É um desejo, não uma paixonite, huh”, canta.













Ludmilla e Brunna Gonçalves são um dos casais de mulheres mais famosos do Brasil. E, para homenagear a amada, Lud mandou um pagodinho irresistível.





“A minha de fé, minha preferida, eu / Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas / Aquele mar azul bebê / Em falar nisso, quero fazer uns três com você / Só imagina, eu por baixo, tu por cima / Aquela adrenalina, você toda possuída”, diz um trecho da canção.





“Take me on the floor” - The Veronicas





Sucesso nos anos 2000, as irmãs gêmeas Jess e Lisa já foram acusadas de usar a causa LGBT para ganhar pink money, já que elas cantavam sobre se relacionar com mulheres enquanto se diziam heterossexuais. No entanto, recentemente, as duas falaram abertamente que não estavam prontas para falarem sobre isso na mídia.





“Meu coração está acelerando assim que você se aproxima / Você me leva ao alto com cada suspiro que eu dou / Seria errado ficar? / Um olhar para você e eu sei o que está pensando / O tempo é uma vadia e meu coração está afundando /Você me deixa às avessas”, diz um trecho da letra.













Amigas de longa data, as cantoras Simone e Zélia Duncan gravaram inúmeras canções sobre o amor entre mulheres. A gravação de “A companheira” aconteceu em 2007, quando as duas lançaram o DVD ao vivo “Amigo é casa".





“De repente a vida ganhou sentido / Companheira assim nunca tinha tido / O que pinta sempre é uma coisa estranha /É companheira que não acompanha”, diz um trecho da música.





“Questão de gosto” - Leci Brandão











Leci Brandão se assumiu como mulher lésbica em 1978 , mas o seu ativismo sempre esteve presente nas suas músicas desde seu primeiro álbum. Entre elas, “Ombro amigo”, uma composição solidária às pessoas em processo de aceitação da homossexualidade.





“As pessoas não entendem/Porque eles se assumiram/ Simplesmente porque eles descobriram/ Uma verdade que elas proíbem”, cantou.





“Playlist safada” - Luiza Martins









A sertaneja Luiza Martins mantém um relacionamento com a médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan. As duas compartilham várias publicações juntas nas redes sociais.





“E pra dar show comigo outra vez / Chega pra cá minha ex / Meu corpo, suas regras / Seu corpo, minha queda / Espelho no teto”, canta em seu último lançamento.