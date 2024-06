Ludmilla errou o estado de Belo Horizonte na divulgação da turnê do Numanice 3. Em razão da confusão, a prefeitura da capital mineira entrou na brincadeira.



A cantora divulgou a nova turnê do álbum "Numanice 3" em várias cidades e capitais brasileiras. A artista vai passar por capitais como Salvador (BA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Belém (PA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Além de cidades fora do país, por exemplo, Lisboa, em Portugal, Miami, nos Estados Unidos.





No entanto, o que chamou atenção na divulgação foi o show em Belo Horizonte. Na arte, depois do nome da capital mineira, aparece a abreviação da cidade, ao invés do que deveria ser a sigla do estado de Minas Gerais. É possível ler "15 de fevereiro de 2025: Belo Horizonte - BH", porém o correto no lugar de "BH" é "MG", seguindo o padrão das outras datas anunciadas.



A PBH comentou com bom humor sobre a divulgação do show da cantora na cidade. "Te esperamos em Belo Horizonte - BH, Lud", disse a prefeitura no X, antigo Twitter.

A pré-venda dos ingressos vai se iniciar nesta quinta-feira (06/6). A cantora comentou sobre essa nova turnê. "Estou muito empolgada (...) O Numanice é um projeto que desenvolvi com muito carinho e amor, pensando em cada detalhe para levar alegria e boas vibrações para o público. Mal posso esperar para cantar e sambar com vocês!", celebrou.