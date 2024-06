Aos 11 anos, a escocesa Devon Dickinson, como outras garotas de sua idade, é fã da cantora Taylor Swift. Ela se prepara para ver a loirinha neste final de semana, em Edimburgo. Também como outras meninas, Devon confecciona as famosas pulseiras da amizade. Mas, em vez de trocar com outros fãs nos shows, ela decidiu presentear idosos que moram em casas de repouso.







A ideia surgiu depois que a menina fez uma pulseira para sua bisavó, Margaret, de 92 anos. A garota ficou comovida após ver o quão feliz sua bisa ficou com o presente. Até o momento, Devon passou mais de 50 horas fazendo 260 pulseiras. Mas ela pretende confeccionar ainda mais até domingo, quando vai ver a cantora.







"Depois que fiz a pulseira para minha bisavó, percebi que muitas pessoas mais velhas não têm netos ou bisnetos para fazer coisas legais para elas”, declarou ao site The Independent. A ideia de trocar e distribuir pulseiras da amizade durante os shows de Taylor Swift surgiu com a música “You’re on your own, kid”, em que a loira canta “faça pulseiras da amizade, aproveite o momento e prove que você não tem motivos para ter medo”.







Devon espera que sua iniciativa inspire que outras gerações façam parte da brincadeira. "Foi divertido falar com a bisavó sobre Taylor e a turnê, e espero que as pessoas para quem eu der as pulseiras se tornem Swifties também. Não importa a idade que você tem - qualquer um pode ser um Swiftie. Talvez eles troquem as pulseiras entre si e com a equipe das casas, e façam novos amigos. Isso seria incrível”, afirmou.







A menina visitará quatro casas de repouso para distribuir pulseiras e falar com os moradores. No domingo, ela vai curtir o show da The Eras Tour. “Eu amo Taylor há anos e o show parece tão incrível, mas também estou muito animada para conhecer e trocar pulseiras com outros Swifties no show e fora de Murrayfield (estádio onde ocorrerá o show). Parece tão divertido e vai ser o melhor dia”, disse.