A cantora Taylor Swift fez seu primeiro show da “The Eras Tour” , nessa quinta-feira (9/5), depois do lançamento do seu último álbum “The tortured poets department” no dia 19 de abril. Com a apresentação cheia de novidades, a loirinha se apresentou em Paris, na França, incluindo novas músicas e figurinos. Taylor ainda se apresenta na cidade hoje, amanhã e no domingo.







???? Taylor Swift apresentando "Who's Afraid of Little Old Me?" pela primeira vez na #ParisTSTheErasTour! pic.twitter.com/r19S5hq14N — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) May 9, 2024

O último show da turnê havia acontecido em 9 de março. Desde então, os fãs de Taylor Swift estavam preocupados, já que o 11º álbum de inéditas da cantora inclui 31 músicas novas no seu repertório. Assim como os swifties imaginaram, ela mudou a setlist do show, que era basicamente igual desde o início da turnê, em março de 2023. Os figurinos também foram modificados.







O show de Taylor Swift se iniciou por volta das 15h, no horário de Brasília, com apresentação de abertura da banda Paramore. A vocalista, Hayley Williams, é amiga de anos de Swift.







No primeiro ato do novo álbum, ela incluiu as músicas “But daddy I love him”, “So high school”, “Who’s afraid of little old me?”, “Down bad”, “Fortnight”, “The smallest man who ever lived” e “I can do it with a broken heart”. Foi a primeira performance ao vivo de músicas do novo álbum. Em “I can do it with a broken heart”, Taylor fez uma atuação em que fingia tristeza por um coração partido, mas era reanimada por assistentes de palco. Swift chega a trocar de roupa no palco.







???? Taylor Swift trocando de roupa no palco da "The Eras Tour"!#ParisTSTheErasTourpic.twitter.com/cQCVK75EgS — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) May 9, 2024

Para a inclusão do novo álbum, Taylor precisou alterar os outros atos do show. Ficaram de fora “The archer”, de “Lover”; “Long live”, do “Speak now”; “The 1” e “The last great American dinasty”, do “Folklore”; e “Tolerate it” e ” Tis the damn season”, do “Evermore”. Além disso, ela unificou os momentos dos álbuns “Folklore” e “Evermore”, ambos de 2020, em um só.







Ela também mudou a ordem da apresentação dos álbuns. A nova apresentação é composta dessa forma: “Lover”, “Fearless”, “Red”, “Speak Now”, “Reputation”, “Folkmore” / “Evermore”, “1989”, “Set Acústico” e “Midnights”. Taylor também trouxe novos figurinos para quase todas as eras da turnê, exceto para o álbum “Reputation”. Desde o início da tour, o figurino nunca foi modificado.







Já no início do show, na introdução, antes de subir ao palco, são apresentados os nomes dos novos álbuns, incluindo o último trabalho. Logo na primeira música, “Miss americana & the heartbreak prince”, Swift entrou com um figurino inédito: um macacão laranja. Em “Fearless”, ela usou um vestido dourado com detalhes em preto. Já em “Red”, o figurino foi uma camiseta escrito “this is not Taylor’s version”.