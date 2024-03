Após comparecer a um show de Taylor Swift em meados de 2023, em Seattle, nos Estados Unidos, e ser confundido com o ator Pedro Pascal, o cantor Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fez diversos elogios ao público da apresentação em que compareceu com as filhas e a esposa. Durante uma entrevista, ele disse ter ficado impressionado com a paixão dos fãs pela Loirinha. Eddie também comparou a união dos Swifties aos punks do passado.



Para a revista Mojo, ele disse que o público de Taylor lembra "os desajustados" que frequentavam os shows de punk rock quando ele era mais jovem. Ele explicou a comparação usando as trocas de pulseiras da amizade entre os fãs. “Há uma preparação para o show, com o pessoal fazendo pulseiras de amizade e trocando entre si os acessórios, que tinham mensagens diferentes. Isso mostra a generosidade por trás do ato. Eles encontraram sua tribo, todos estavam concordando em alguma coisa. A coisa mais louca foi que isso me lembrou das plateias punk rock, de estar alinhado com todos os desajustados da nossa cidade antigamente. Foi empolgante e poderoso”, contou.



Vedder ainda destacou que participou do ritual dos swifties. “A preparação, fazer pulseiras da amizade com ela [uma das filhas] e a generosidade dessas meninas e meninos, trocando essas pulseiras com mensagens diferentes nelas, letras, títulos de músicas, apenas coisas boas nesses braceletes”, lembrou.

O líder do Pearl Jam fez parte de diversos grupos de punk durante sua juventude e falou sobre o comportamento de tribo que acontece entre fãs. "Eles encontraram sua tribo, estão todos concordando com algo. O mais doido foi que me lembrou das tribos punk rock, de estar junto de todos os desajustados da nossa cidade, naquela época. Era galvanizante e poderoso", declarou.