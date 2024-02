A cantora Taylor Swift nunca escondeu que é fã de um bom drink. Mas parece que ela tem um novo favorito: o French Blonde. Após uma reportagem do The Washington Post afirmar que a cantora passou a noite inteira bebendo o coquetel, uma série de fãs começou a publicar vídeos provando a bebida.

Segundo o jornal, Taylor saiu com namoradas e esposas dos jogadores do Chiefs, time em que seu namorado joga, e teria pedido o French Blonde a noite inteira. O proprietário do lugar confirmou à publicação que aquele parecia ser um favorito da loirinha.

A bebida leva gin, um vinho aromatizado francês chamado Lillet Blanc, licor de flor de sabugueiro, suco de toranja e raspas de limão. O drink já existe há algum tempo e está ganhando popularidade entre bares e restaurantes americanos por conta de Taylor. É o caso do Ray's Hometown Bar, em Nova York, que serve o coquetel em um menu especial chamado "ThursTays".

A descrição do evento é que o encontro serve para “celebrar com champanhe e sem problemas - estilo Taylor Swift - convidando os clientes a se reunirem, saborearem e brindarem ao som das músicas de Taylor”.

O French Blonde tem o sabor leve e fresco, com pouco sabor de álcool. Bartenders descrevem o drink como complexo, já que tem o paladar cítrico (graças à toranja) e floral (da flor do sabugueiro e do vinho).

Anos atrás, durante uma entrevista, a cantora tinha dito que sua bebida favorita era a combinação de Coca-Cola diet com vodka. Ela também foi responsável por botar em evidência o Cosmopolitan (feito com vodka, cointreau, suco de cranberry e de limão), quando apareceu tomando o drink em um evento em 2023.



Como fazer

60 ml de Lillet Blanc

60 ml de suco de toranja fresco

30 de gim seco

15 ml de licor de flor de sabugueiro

Raspas de limão

Gelo

Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira por alguns segundos, até gelar bem e ficar homogêneo. Faça uma coagem simples na taça de martini e sirva, com um pedaço da casca de limão siciliano.