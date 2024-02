O cantor Usher foi o protagonista no palco do show do intervalo do Super Bowl – maior evento esportivo dos Estados Unidos, recordista de audiência, com dezenas de milhões de telespectadores –, mas teve que dividir os holofotes com outras estrelas que marcaram presença na noite do último domingo (11/2) no estádio Allegiant, em Paradise, cidade nos arredores de Los Angeles. Taylor Swift e Beyoncé foram duas delas.

A artista que recentemente se tornou recordista ao conquistar o quarto Grammy de álbum do ano teve as câmeras constantemente voltadas para si. Taylor estava lá na condição de fã, torcendo por seu namorado, Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, que disputou a final do Super Bowl com o San Francisco 49ers. Swift ficou em um camarote luxuoso, com um grupo de amigos famosos.

O relacionamento da cantora com o jogador tem impulsionado a audiência da televisão, cativado a Liga de Futebol Americano e toda a indústria cultural, na medida em que cada movimento dos dois se torna manchete. Houve quem apostasse que ela seria uma das convidadas surpresa do show do intervalo, mas não. Usher recebeu no palco Alicia Keys, H.E.R. e os rappers Ludacris e Lil Jon.

Beyoncé também compareceu à final com seu marido, o magnata do hip hop Jay-Z, e revelou, durante um comercial, que vai lançar um novo álbum. O anúncio termina com a frase: "Solte a música". Os shows do intervalo do Super Bowl costumam ter apenas 15 minutos de duração e são assistidos, presencialmente, por 65 mil espectadores.

Taylor Swift atraiu todas as câmeras para o camarote de onde torceu pelo namorado Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs Patrick T. Fallon / AFP

SUCESSOS NO ROTEIRO

"Reduzir 30 anos de carreira para 15 minutos é pedir muito", disse Usher, que, em dezembro passado, completou 100 shows em Las Vegas e, na última sexta-feira, lançou seu nono álbum de estúdio, "Coming home". Ainda assim, a despeito da duração curta, ele teve tempo de interpretar, com os convidados, sucessos como "Yeah", "Caught up" e "Bad girl".

Foi um show carnavalizante. A câmera logo encontrou Usher no centro do palco, todo vestido de branco, inclusive suas luvas. Ao seu redor, apareceu um imenso corpo de baile, que reluzia em plumas, paetês e ternos que brilhavam, lembrando o glamour da noite. Nessa atmosfera, Usher fez um longo pot-pourri, que incluiu "Spotlight" e culminou na aparição de Alicia Keys, tocando um piano de cauda e usando vestido vermelho.

Ela entoou "If ain't got you" e, em seguida, dividiu com Usher os vocais em "My Boo", o grande sucesso da dupla. O show ainda teve um "strip-tease" do anfitrião. O cantor é agora modelo da marca Skims, de Kim Kardashian. Com Lil Jon, ele cantou "Turn down for what", que se popularizou como meme.

Carreira revisitada

Usher despontou no mercado musical ainda em 1994, quando tinha apenas 14 anos, lançando um disco batizado somente com seu nome. O segundo álbum veio cinco anos depois. "My way" emplacou o hit "You make me wanna" e disputou as paradas de sucesso com Elton John.

Em "Confessions", lançado em 2004, Usher consolida o seu estilo, com baladas arrastadas e sensuais, que versam sobre casos amorosos, explorando a musicalidade do povo negro norte-americano. Uma das faixas desse trabalho, "Yeah" se tornou o maior sucesso do cantor, conhecida mundialmente e que teve especial repercussão no Brasil.

O mesmo disco traz, ainda, a parceria com Alicia Keys em "My Boo". Trata-se de outro grande sucesso do artista. Desde então, Usher lançou outros seis álbuns: "Here I stand", "Raymond v. Raymond", "Looking 4 myself", "Hard II love" e "A". Esta não foi a primeira vez que ele se apresentou no Super Bowl– em 2011, marcou presença no intervalo cantando com o grupo Black Eyed Peas.

Beyoncé e o novo álbum



O anúncio que Beyoncé fez durante o Super Bowl foi do "Act 2" do álbum "Renaissance". O lançamento está previsto para o próximo dia 29 de março. Em vídeo nas redes sociais, a cantora também lançou duas músicas novas, "16 carriages" e "Texas hold". "Ok, eles estão prontos. Solte a nova música", disse, no comercial em que divulgou a novidade.

"Act 2" é o oitavo álbum de estúdio da artista e deverá ter 16 faixas, entre elas as duas lançadas na noite de domingo – são canções no estilo country e já estão disponíveis nos serviços de streaming. Em dezembro do ano passado, Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer no evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: a film by Beyoncé", em Salvador.

Enrolada numa bandeira do estado da Bahia, ela agradeceu o carinho dos fãs brasileiros. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. 'Renaissance' é sobre liberdade, beleza, tudo o que vocês são", disse. Foi a primeira vez que a cantora veio ao país em uma década. Sua última aparição havia sido em 2013, quando participou do Rock in Rio e fez uma série de shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. (Com Folhapress e France-Presse)