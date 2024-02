O que estaria por trás do sucesso estrondoso de Taylor Swift? Para cerca de 20% dos americanos é o fato de que ela faz parte de uma operação secreta do Pentágono, sede do Departamento de Defesa do governo dos Estados Unidos. É o que mostrou uma pesquisa da Universidade de Monmouth.

O estudo ouviu mais de 900 pessoas entre os dias 8 e 12 de fevereiro de 2024. A história de que Taylor faria parte de uma missão secreta do governo americano surgiu em um programa de TV. Em janeiro, o apresentador da Fox News Jesse Waters, durante seu programa ‘Jesse Watters Primetime’, afirmou que a cantora seria uma “uma fachada para uma agenda política secreta”.

“Há cerca de quatro anos, a unidade de operações psicológicas do Pentágono flutuou, transformando Taylor Swift em um trunfo durante uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Que tipo de ativo? Uma operação psicológica para combater a desinformação online”, afirmou a seus telespectadores.

Na época, o Pentágono teve que divulgar um comunicado desmentindo uma notícia falsa sobre a cantora. Mesmo assim, 46% dos entrevistados pela pesquisa disseram ouvir falar da teoria da conspiração, sendo que 18% acreditam ser verdade.

O estudo ainda mostrou que 71% dos entrevistados dizem que se "identificam ou inclinam para" o Partido Republicano, e 83% dizem que vão apoiar Donald Trump nas próximas eleições presidenciais. Além disso, 73% das pessoas afirmaram que acreditam que as votações de 2020 foram fraudadas.

Após a divulgação dos resultados, o ator Mark Hamill, consagrado pelo papel de Luke Skywalker na franquia "Star wars", recuperou uma publicação de Taylor, feita em maio de 2020. No post, a loirinha se posicionava contra o então presidente Donald Trump. “Depois de atiçar o fogo da supremacia branca e do racismo durante toda sua presidência, você tem a coragem de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência? 'Quando começa o saque começa o tiroteio?'. Votaremos em sua saída em novembro”, escreveu a cantora.

Nas eleições, realizadas em novembro, Trump perdeu a presidência para Joe Biden. “Este tuíte envelheceu notavelmente bem. Especialmente a parte ‘Vamos tirar você em novembro’”, observou Hamill.