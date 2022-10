Mark Hamill, ator de Luke Skywalker em Star Wars, reforça apoio a Lula

Mark Hamill é conhecido por se engajar em questões geopolíticas internacionais (foto: Reprodução/TV Globo/Redes Sociais)

Mark Hamill, ator que interpretou o personagem Luke Skywalker, da consagrada série cinematográfica, Star Wars, publicou uma mensagem de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas primeiras horas deste sábado (29/10), véspera do segundo turno.









A “força” é definida como um campo de energia misterioso criado pela vida que une todos os seres da galáxia e mantém o equilíbrio no universo. Já um “Jedi” é uma espécie de cavalheiro com habilidades para sentir e manipular a força, usando ela para praticar atos bondosos e de justiça. Lula agradeceu o apoio do ator.





Obrigado, @MarkHamill. Reconstruir o Brasil, eu irei. Que a força siga grande em você também. %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) October 29, 2022

Essa não é a primeira vez que Mark Hamill declara seu apoio ao candidato petista, apenas reforçou sua preferência pelo candidato. No dia primeiro de outubro, véspera do primeiro turno, o ator publicou uma montagem de Lula como Luke Skywalker. Mark é conhecido por expressar suas preferências políticas, tanto nos Estados Unidos, quanto em outros países no Mundo.

'Vingadores' convocam brasileiros para irem às urnas

Nesta sexta-feira (28/10), os atores que interpretam e interpretaram os “Vingadores”, da Marvel, no cinema, fizeram uma série de publicações em português nas suas redes sociais, incentivando os Brasileiros a irem votar neste segundo turno . No Twitter, os atores Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Benedict Wong publicaram tweets com a hashtag #NemTodoHeróiUsaCapa.





Samuel L Jackson, que interpreta o agente Nick Fury, interagiu com um morador de BH. Na conversa, o ator lembra que os moradores da capital Mineira não vão pagar tarifa no transporte público coletivo para votar no segundo turno.



