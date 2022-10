Fala de Lula sobre MEI no debate move bolsonaristas e petistas nas redes

Lula foi criticado nas redes sociais por fala em relação aos Microempreendedores individuais (foto: Reprodução/Globo)

Quando os presidenciáveis discutiram sobre a geração de empregos no Brasil, durante o debate realizado ontem (28/10) pela Rede Globo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o módulo de Microempreendedor Individual (MEI) não é emprego formal e que o governo Jair Bolsonaro (PL) mascara os números de empregabilidade no Brasil inserindo MEIs e trabalhadores informais.

Bolsonaro havia dito que o atual governo ajudou a criar mais de 250 mil empregos por mês desde o início de 2022. Lula, em resposta, afirmou que queria saber de "emprego registrado na carteira".

LULA E O MEI, a nova fake que tá circulando.



Lula não é, e nunca foi contra o MEI. Ele apenas mostrou como o governo Bolsonaro tem usado trabalho informal e MEI na contabilização de empregos criados. No tempo de Lula, ele só contava carteira assinada.pic.twitter.com/I7z1xjMOXb %u2014 tesoureiro (@tesoureiros) October 29, 2022

“Eles mudaram a lógica da medição de emprego. Colocaram MEI, emprego informal, como se fosse emprego. No meu tempo, era carteira assinada. Agora, coloca trabalho informal, MEI, eu quero saber de emprego registrado na carteira”, afirmou Lula.

A fala de Lula foi criticada nas redes sociais. Muitos bolsonaristas afirmaram que o ex-presidente tinha dito que MEI não é trabalho. O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi um dos que criticaram o petista.

Lula atacou mais de 13 milhões de micro empreendedores individuais (MEI%u2019s). São brasileiros e brasileiras, pais de família, que tem no empreendedorismo o seu ganha pão. Lula não tem o direito de ofender essas pessoas. https://t.co/00nOcnf5DR %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 29, 2022

Com a questão criada, o eleitorado do petista também foi às redes sociais para defender o candidato. Muitos pontuaram a diferença entre "emprego e trabalho" e explicaram por que o microempreendedor não está "empregado formalmente".

O povo distorce tudo , a fala de lula não tem nada haver desmerecendo o trabalho de quem tem MEI e sim falando que o MEI não entra em estatísticas por que não configura como trabalho de carteira assinado ,quem tem MEI e pessoa jurídica e não física , eu também sou MEI %u2014 andrinn%u2665%uFE0F%uD83D%uDDA4%u2665%uFE0F%uD83D%uDDA4 (@Andrinn33) October 29, 2022

Lula respondeu às críticas

Após as críticas, Lula foi às redes sociais para explicar sua fala e ressaltar que o módulo MEI é uma criação do petista. Ele afirmou que Bolsonaro "foge da real questão" e que, em sua gestão, os índices de empregabilidade no país eram contados a partir dos trabalhadores de carteira assinada, sendo que um MEI não é.