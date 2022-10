Mandetta sobre demissão na pandemia: Más decisões matam mais que cloroquina

Mandetta é ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, ele foi demitido ainda no início da pandemia por defender o isolamento social e a vacina (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Após a crítica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à demissão de Henrique Mandetta (União), feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no início da pandemia, o ex-ministro da Saúde concordou com uma declaração do petista, no debate da Globo, nessa sexta-feira (28/10).