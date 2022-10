Prefeito de Teófilo Otoni responde Bolsonaro: 'Não tinha o que mostrar'

Prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, é petista e apoiador de Lula (foto: Reprodução/Redes sociais)



Além disso, Sucupira comparou as visitas do candidato O prefeito de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Daniel Sucupira (PT), criticou, via redes sociais, a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao município na última quarta-feira (26/10). De acordo com o prefeito, Bolsonaro "ficou 20 minutos e vazou".Além disso, Sucupira comparou as visitas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual presidente, ressaltando a "frieza" de Bolsonaro com o povo.

No debate, Bolsonaro falou de sua passagem por Teófilo Otoni. Com vocês, o depoimento do prefeito de Teófilo Otoni desmentindo mais uma mentira do Bolsonaro (e mostrando por que o Lula é querido na região) pic.twitter.com/JcXR7B2mGk %u2014 Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 29, 2022

"Bolsonaro não viria aqui, como ele não veio em seus quatro anos de presidente. Eu falei na praça que ele não tinha coragem de vir, e ele resolveu vir. Mas olha a diferença, Bolsonaro, com aquela frieza, não abraçou o povo. Montou um palanque aqui que não tinha homens negros, que não tinha mulheres, que não tinha índios. O Bolsonaro, depois de 20 minutinhos em Teófilo Otoni, vazou. Sabe por quê? Porque ele não tinha o que mostrar", afirmou o prefeito.

Em relação à visita de Lula, o correligionário elogiou a postura do ex-presidente e falou a respeito da Universidade e o Instituto Federal, que foram feitos durante a gestão do petista frente à presidência.

"O Lula ficou mais de duas horas com a gente. Ao chegar aqui, abraçou a comunidade, abraçou o povo, mostrou a diversidade da nossa região. E se ele quisesse visitar as comunidades e seus feitos, ele tinha a Universidade Federal para visitar, ele tinha o Instituto Federal para visitar. Ele poderia visitar, também, a UPA, poderia visitar o SAMU. Poderia visitar as casas do programa Minha Casa, Minha Vida e tantos outros projetos que ele implantou na nossa região, em Teófilo Otoni e no Vale do Mucuri", ressaltou.

Teófilo Otoni citada em debate

No debate de ontem (28/10), da Rede Globo, entre os dois candidatos à presidência no segundo turno, Lula citou a visita de Bolsonaro a Teófilo Otoni, afirmando que os prefeitos da região não quiseram se encontrar com ele. De acordo com o petista, ele foi o presidente que tratou os prefeitos com dignidade.

“Eu vi uma cena triste esses dias. O Bolsonaro foi a Teófilo Otoni com o governador Zema para se encontrar com os prefeitos e os prefeitos não apareceram. Sabe por quê? Os prefeitos sabem que nunca antes na história do Brasil um presidente tratou eles com a dignidade que eu tratei. Eles não precisavam pedir favor. Era só apresentar projeto e a gente atendia”, declarou.

Bolsonaro respondeu que seu comício estava lotado e comparou o número de apoiadores que foram até às visitas dos presidenciáveis ao município.

“Em Teófilo Otoni, lotou a praça. Mais do dobro do número de pessoas que foram ao seu comício. E no seu, tinha um montão de ônibus. O meu era tudo orgânico, pessoas que foram de graça, trajando verde e amarelo e não o vermelho do comunismo”, disse.