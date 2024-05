Show de Taylor Swift no Bernabéu renderá quantia milionária para o Real Madrid (Taylor Swift se apresentou no Santiago Bernabéu, do Real Madrid)

O estádio Santiago Bernabéu recebeu 65 mil pessoas para assistir ao show da cantora norte-americana Taylor Swift, nessa quarta-feira (29/5). A cada espetáculo, a pop star sorri enquanto atinge marcas e escuta a plateia pedir ‘mais’ – foi o que provou em Madrid. O sucesso é motivo de grande lucro para o Real Madrid, que vai embolsar quantia milionária.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o show de Taylor Swift no Bernabéu vai render mais de 9 milhões de euros (R$ 50 milhões, na cotação atual) de lucro para os cofres do Real Madrid.

Isso por causa do acordo que o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, firmou com a Sixth Street e Legends Hospitality, empresas de investimentos, que previa que 70% da faturação dos eventos no estádio fosse para o Real.

Ou seja, no total, o show de Taylor Swift movimentará a quantia de 13 milhões de euros (R$ 73 milhões). Em 2022, quando anunciou o acordo com as empresas, Florentino destacou o benefício que o negócio traria para os cofres do Real Madrid. Vale lembrar que o estádio passou por recente reforma, em que teve a capacidade ampliada para 83 mil torcedores, além de instalações tecnológicas, como a ferramenta do gramado retrátil.

“A transformação do estádio Santiago Bernabéu marcará um antes e um depois na história do Real Madrid. Com Sixth Street e Legends, líderes mundiais em suas respectivas disciplinas, serão fundamentais para oferecer experiências únicas”, falou.

Além da apresentação nessa quarta, Taylor Swift se apresentará novamente nesta quinta-feira (30/5), para mais um show da The Eras Tour, que conta com atos dos 11 álbuns lançados pela artista na carreira.

Taylor Swift took over the Bernabéu pic.twitter.com/hINs6UGPD0 — B/R Football (@brfootball) May 30, 2024

A notícia Show de Taylor Swift no Bernabéu renderá quantia milionária para o Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.