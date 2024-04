A cantora estadunidense Billie Eilish surpreendeu milhões de pessoas nesta quinta-feira (4/4) ao adicionar todos os seus seguidores na lista de “Melhores Amigos" do Instagram. A função é destinada, normalmente, apenas para pessoas selecionadas poderem visualizar determinados stories, mas a artista a usou para chamar atenção para o seu novo projeto musical.

Quem segue Billie Eilish na rede social pode conferir uma foto da mão da cantora em um fundo azul. Ainda sem informações sobre o que se trata, fãs acreditam ter relação com um iminente anúncio. Durante a semana, a artista tem divulgado outdoors e cartazes com letras relacionados à música para o seu 3° álbum de estúdio.

Com a repercussão, em poucas horas a norte-americana ganhou cerca de 1 milhão de novos seguidores em seu perfil na plataforma, contabilizando 111 milhões de seguidores no total, até às 17 horas da tarde de ontem. Além disso, Billie Eilish se tornou o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, no Brasil, registrando mais de 150 mil posts.

“Jogada boa da equipe da Billie Eilish, o insta sempre coloca os close friends em 1º na fila, o engajamento vai ficar gigante”, comentou um usuário no X. Já do lado dos fãs, a emoção de estar entre os “melhores amigos” da cantora tomou conta. “Surtei sozinho, gritei, quase chorei”, brincou outro internauta na rede.

NO FUTURO EU POSSO CONTAR QUE JÁ ESTIVE NO CF DA BILLIE EILISH pic.twitter.com/Q5WIjAjSOq — ste (@eilishvmelie) April 4, 2024





ta explicado pq o instagram caiu ontem era a billie eilish colocando 110 milhoes de seguidores simultaneos nos close friends https://t.co/GQrjjB5WmA — luca guadagnini (@lucadagnini) April 4, 2024

“fulano passou em 1º lugar pra medicina” tá bom mas ele tá no close friends da billie eilish? ???? pic.twitter.com/BSOTHVNcjn — kau ? ? (@k4uay) April 4, 2024

uma querida emocionada mostrando pra avó que está nos close friends da billie eilish pic.twitter.com/goXAkt7uVe — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) April 4, 2024

eu sentindo especial que a billie eilish me colocou close friends, mas ela colocou todo mundo.

pic.twitter.com/z4WpQMK3Tu — fermino (@ferminobreno) April 4, 2024