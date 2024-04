Milton Nascimento será o homenageado no desfile da Portela no carnaval de 2025

A Portela anunciou, na tarde desta quinta-feira (4/4), que Milton Nascimento será o homenageado de seu samba-enredo para o carnaval de 2025, com o tema “Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol”, inspirado em trecho da canção “Bailes da vida” (Milton e Fernando Brant).

Nas redes sociais, os carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues publicaram um vídeo com o cantor e compositor homenageado contando a novidade.



Milton escreveu nas redes sociais que recebeu com muita emoção o convite para que sua história seja retratada na avenida.

“É com muita emoção que aceitei o convite da Portela para que a minha história seja retratada no maior espetáculo da Terra. Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na Avenida! A nossa procissão sai de Madureira, e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer”.



O comunicado oficial da Portela se deu por meio da publicação de um clipe gravado com integrantes na quadra da escola, no subúrbio do Rio. No texto que acompanha o vídeo, a escola de Madureira destaca que esta será a primeira vez que seu samba-enredo “vai contar a história de um personagem importante para o país, de alguém ainda em vida”.







Efemérides de Bituca



Em 2022, Milton apresentou a turnê “A última sessão de música”, que celebrou seus 80 anos de vida e marcou sua despedida dos palcos – voltou a marcar presença sob os holofotes, poucos meses depois, no último show da turnê de despedida do Skank.Também fez participação especial no show do Coldplay, no Rio de Janeiro, cantando "Maria, Maria".



Naquele ano, o artista também comemorou os 60 anos de sua primeira composição, “Barulho de trem”, e meio século de “Clube da Esquina”, álbum duplo com Lô Borges, que se tornou marco internacional da música brasileiral.



Milton recebeu outras duas homenagens em desfiles de escolas de samba. No Rio, em 1989, a Unidos do Cabuçu cantou “Milton Nascimento, sou do mundo, sou de Minas Gerais”, e ficou com o 14º lugar do Grupo Especial na ocasião.

Em 2016, foi a vez de a paulistana Tom Maior prestar seu tributo, com “Travessias de Milton Nascimento – Todo artista tem de ir aonde o povo está”, que lhe garantiu o vice-campeonato no Grupo de Acesso.



Antes do anúncio oficial de ontem, internautas especulavam os possíveis temas da Portela para 2025 – Milton era um deles, o outro era Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde.

No último sábado (30/3), a agremiação postou uma foto de Aldalea Rosa Negra, diretora do Departamento Feminino, com um vestido azul e segurando um buquê de girassóis. A legenda “Flor da Portela”, com um emoji de girassol e outro de sol, levou muita gente à associação com Milton, pois "Um girassol da cor de seu cabelo" está entre as faixas mais populares do álbum "Clube da Esquina".



Debates virtuais



Nos fóruns de carnaval, a possível homenagem a Milton Nascimento foi alvo de polêmica, pelo fato de portelenses acreditarem que o cantor seja ligado à Estação Primeira de Mangueira. No Galeria do Samba, alguns defenderam que a escola deveria prestigiar seus próprios baluartes. “Com todo respeito ao Milton, mas para homenagear a ele, que faça antes para os nossos. Candeia, Paulinho da Viola, Monarco”, ponderou um deles.



“As escolas só podem homenagear quem tem ligação com a escola? Portela tá tentando andar pra frente e sair dessa de só falar sobre ela mesmo. Milton seria um excelente enredo”, retrucou outro participante do fórum.

Outro seguidor destacou a comoção evocada por Milton: “Os baluartes fazem e fizeram ela grande, mas não causariam a comoção e a emoção que Milton traria. Milton é tão grande quanto a Portela, seria um casamento perfeito e uma homenagem merecida”.