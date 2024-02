O cantor Milton Nascimento compartilhou o momento em que assistia à novela ‘Renascer’, da TV Globo, quando se emocionou ao ouvir que sua música foi trilha sonora da passagem de tempo no folhetim. A cena foi ao ar na noite dessa segunda-feira (5/1) e levou Bituca às lágrimas.

A mudança de fase – que marca a transição de 330 anos na trama – foi apresentada ao público em uma cena emocionante, em que João Pedro (Caíque Ivo), Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão) pisam no cacau. Conforme eles cantavam, os personagens deram lugar às suas novas versões, interpretadas por Juan Paiva e Jackson Antunes.

Jupará não aparece na segunda parte da cena, sinalizando sua morte. José Inocêncio aparece pensativo. E, num truque de edição, Humberto Carrão deu lugar a Marcos Palmeira. Tudo isso ao som de ‘Clube da Esquina n° 2", canção escrita por Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges.

Augusto Nascimento, filho de Bituca, filmou o pai assistindo à exibição da cena. "Gostou da trilha?", questiona ele. Visivelmente emocionado, Milton não escondeu a alegria:"P***a que pariu! Nossa senhora", respondeu o artista

"Quando um noveleiro escuta sua música na novela", diz a legenda da publicação. Milton Nascimento já foi trilha sonora de diversos outros folhetins, como ‘Lado a lado’, ‘Viver a vida’, ‘Coração de estudante’ e ‘Rainha da sucata’, por exemplo.

Amor de pai para filho

Recentemente, Augusto e Milton Nascimento falaram sobre a família à revista Veja. Bituca adotou o advogado especializado em direitos autorais em 2017, quando ele já era maior de idade. “Augustinho, como filho e empresário, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida", disse Milton.

Ao lado da cama, o gigante da MPB exibe, em um quadro emoldurado, uma cópia da certidão de adoção. Além de filho único do cantor, Augusto também é empresário do pai e cuida da administração da carreira e do repertório de Bituca.