Humberto Carrão e Marcos Palmeira assumem o papel do protagonista da novela em fases diferentes

O remake da novela “Renascer”, sucesso nos anos 90, estreia nesta segunda-feira (22/1), às 21h, na TV Globo. Lançada originalmente em 1993, a produção de Benedito Ruy Barbosa foi um marco da TV brasileira devido a uma série de fatores, como um elenco de peso e uma trilha sonora memorável. A história da primeira versão foi ambientada em Ilhéus (BA).

Aproveitando a onda de remakes, “Renascer” retorna com novos e antigos nomes no elenco que vão interpretar personagens icônicos em duas fases da novela. A trama se passa em torno da história de José Inocêncio, um fazendeiro da região, famoso por seus êxitos como produtor de cacau, antes interpretado por Antônio Fagundes. Quem dá vida ao protagonista na nova versão é Marcos Palmeiras, o João Pedro da versão anterior, filho caçula de Inocêncio.

Em 1993, nomes como Fernanda Montenegro, Roberto Bonfim, Patrícia Pillar, Osmar Prado e Adriana Esteves estiveram presentes. Já no remake, o elenco conta com Juliana Paes, Sophie Charlotte, Xamã, Gabriela Medeiros, Uiliana Lima, Juan Paiva, entre outros. A seguir, conheça os personagens e relembre a versão original.



José Inocêncio

A trama de José Inocêncio, personagem principal, começa quando ele chega às fazendas de cacau e finca um facão nas raízes de um jequitibá. Seu trabalho nas fazendas rende frutos ao longo dos anos. Na primeira fase da novela, se apaixona por Maria Santa, com quem casa e tem quatro filhos, mas tudo muda quando Santinha morre, devido a complicações no parto de seu último filho.

Antônio Fagundes viveu José Inocêncio na primeira versão e Marcos Palmeira dá vida ao personagem no remake de Renascer; a história do patriarca é o fio condutor da novela Divulgação Globo

João Pedro

João Pedro é o filho caçula de José Inocêncio, mas é rejeitado pelo pai, que o culpa pela morte de sua mulher durante o parto do quarto filho. Diferente dos irmãos, não foi mandado para a cidade estudar e cuida da obra de Inocêncio, a quem ama, mesmo com motivos para odiá-lo, já que o pai “rouba” a mulher por quem é apaixonado.

João Pedro, filho caçula de Inocêncio, foi interpretado por Marcos Palmeira na primeira versão. No remake, o personagem é vivido por Juan Paiva Divulgação Globo

Mariana

Se aproxima do protagonista para se vingar, mas acaba se apaixonando pelo fazendeiro, o que o afasta ainda mais do filho caçula, também apaixonado pela mocinha.

Mariana foi interpretada por Adriana Esteves em 1993. Já em 2024, a atriz Theresa Fonseca viverá o papel Divulgação Globo

Damião

O personagem de Damião foi contratado para matar José Inocêncio por sua valentia, mas, depois de conhecer o fazendeiro, acaba se aproximando e virando um de seus funcionários.

Jackson Antunes foi Damião na primeira versão da novela. O rapper Xamã viverá o papel do jagunço no remake Divulgação Globo

José Venâncio

É o terceiro filho do patriarca José Inocêncio. Apesar de ser casado com Eliana, é infeliz até conhecer Buba, por quem se apaixona e decide morar junto. Ao descobrir sua condição sexual (a jovem é hermafrodita), ele vive um conflito e até volta com a ex-mulher.

Antes interpretado por Taumaturgo Ferreira, Rodrigo Simas assume o papel de José Venâncio em Renascer Divulgação Globo

Eliana

Eliana é mulher de José Venâncio. Uma oportunista que não deseja ter filhos para não “estragar” o corpo, não aceita ter sido trocada pelo marido por Buba.

Patrícia Pillar foi Eliana na primeira versão de Renascer. Neste ano, Sophie Charlotte viverá a personagem Divulgação Globo

Buba

A jovem passa a namorar José Venâncio sem revelar que é hermafrodita. Quando ele descobre, se assusta e retoma sua relação com Eliana, mas se arrepende e volta para Buba

Maria Luísa Mendonça foi Buba na versão da década de 90. Gabriela Medeiros viverá papel da psicóloga em remake Divulgação Globo

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata