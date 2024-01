O sambista mineiro Toninho Geraes, cujas composições foram gravadas por Beth Carvalho, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, participará de evento para lá de especial em 7 e 8 de fevereiro. Sua obra ganhará releitura da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do Coral Lírico, sob regência de Ligia Amadio.

Toninho vai cantar ao lado de Aline Calixto, entre outros convidados, na abertura do projeto Carnaval da Liberdade.

No dia 7, haverá ensaio aberto ao público ao meio-dia, no Palácio das Artes, com entrada franca. No dia 8, às 20h, será a vez do concerto, cujos ingressos, a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), já estão à venda no site Eventim.