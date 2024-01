A briga para valer começa nesta terça-feira (23/1), com o anúncio, a partir das 10h30 (horário de Brasília), dos indicados à 96ª edição do Oscar – a cerimônia será 10 de março. Tudo o que houve até agora – os recentes Globo de Ouro e Critics Choice, mais uma série de anúncios de nomeações de outros prêmios – pode influenciar nas escolhas.

Com o movimento crescente para tornar o Oscar um evento realmente global, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas conseguiu um recorde: nesta edição, eleitores de 93 países enviaram seus votos. Ou seja, com um grupo mais diverso de votantes, pode haver surpresas.

Mas os títulos de grandes filmes de 2023 deverão ser ouvidos repetidas vezes depois de amanhã: “Oppenheimer”, “Assassinos da lua das flores”, “Barbie”, “Pobres criaturas”, “Os rejeitados” e “Anatomia de uma queda”. São 23 categorias e apenas uma delas, a principal, de melhor filme, pode aceitar 10 indicações. A seguir, algumas apostas:

Expectativa sobre "Barbie", com Margot Robbie, não se confirmou nas premiações pré-Oscar Warner Bros/reprodução



. Melhor Filme

Neste ano, 265 longas-metragens são elegíveis para a categoria. Balela: o funil é apertadíssimo, e as principais escolhas são óbvias. “Oppenheimer” e “Assassinos da lua das flores” são os mais prestigiados, com o primeiro em vantagem (tem vencido muito em cerimônias anteriores e é campeão de indicações em outras premiações). Ainda que tenha decepcionado em cerimônias anteriores, não se pode questionar o poder de fogo de “Barbie”. Já “Pobres criaturas”, que só chega ao Brasil em 1º de fevereiro, é outro título que pode ter reais chances. As demais seis vagas poderão ser preenchidas por “Os rejeitados” e “Maestro” (a influência do primeiro cresceu e a do segundo só diminuiu nas últimas semanas), “Anatomia de uma queda”, “American fiction”, “Vidas passadas” e “Zona de interesse” (os quatro últimos são inéditos em nosso país).

. Melhor Direção

Dois nomes são incontestes: Martin Scorsese (“Assassinos da lua das flores”) e Christopher Nolan (“Oppenheimer”). Pela importância que Nolan tem para a indústria (e a bilheteria que seu longa conseguiu), ele deve levar a melhor sobre Scorsese. Greta Gerwig também estará na lista por razões semelhantes: “Barbie” fez US$ 1,4 bilhão no mundo. As vagas restantes poderão ser de Alexander Payne (“Os rejeitados”) e Yorgos Lanthimos (“Pobres criaturas”). Se Bradley Cooper, com o pedante “Maestro”, conseguir uma vaga, aí sim será uma surpresa.

. Melhor Ator

Cillian Murphy (“Oppenheimer”) é a barbada. Paul Giamatti (“Os rejeitados”) está muito cotado e Bradley Cooper, que parece ter escrito, dirigido e protagonizado a cinebiografia do maestro Leonard Bernstein para ganhar seu primeiro Oscar, também está forte na parada. Para as demais vagas, há alguns nomes interessantes: Colman Domingo por “Rustin” e Jeffrey Wright por “American fiction”.

Lily Gladstone, protagonista de "Assassinos da lua das flores", é cotada para o Oscar de melhor atriz Apple Studios/reprodução

. Melhor Atriz

Lily Gladstone (“Assassinos da lua das flores”) é a favorita – merecidamente, diga-se. Mas Emma Stone vem logo atrás, e tem cativado por sua Frankenstein feminista em “Pobres criaturas”. Carey Mulligan, de “Maestro”, também vem sendo muito elogiada. A alemã Sandra Hüller seria indicação interessante, o magnetismo que imprime a “Anatomia de uma queda” é um dos pontos fortes do filme. Margot Robbie, por “Barbie”, não deverá faltar na lista.

. Melhor Ator Coadjuvante

A briga deverá ser efetivamente entre Ryan Gosling (“Barbie”) e Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”). Correndo por fora, podem estar o experiente Robert de Niro (“Assassinos da lua das flores”), Willem Dafoe (“Estranhas criaturas”) e Charles Melton (“Notícias de um escândalo”).

. Melhor Atriz Coadjuvante

Da'Vine Joy Randolph tem mesmerizado as audiências em “Os rejeitados” e brilhado nas cerimônias de premiação já realizadas. Ela é uma certeza na categoria. Os demais nomes podem ser Emily Blunt (“Oppenheimer”), Jodie Foster (“Nyad”), America Ferrera (“Barbie”) e Rosamund Pike (“Saltburn”).



OSCAR 2024



As indicações serão divulgadas nesta terça (23/1), a partir das 10h30, nos sites oscar.com e oscars.org e nas redes sociais: Instagram e Facebook (@theacademy), YouTube e TikTok (@oscars).