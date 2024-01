A ministra da Cultura, Margareth Menezes, informou que 118 novas salas de cinema serão abertas este ano no país, por meio do financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O anúncio ocorreu neste sábado (20/1), durante fórum promovido pela Mostra de Cinema de Tiradentes, na cidade histórica mineira.



Sem entrar em muitos detalhes, Margareth Menezes disse que as salas serão abertas em 11 estados. A ministra dividiu a mesa com Joelma Gonzaga, secretária nacional do Audiovisual; Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil; Jarbas Soares Júnior, procurador-geral do estado de Minas Gerais; Fabrício Noronha, secretário de estado de Cultura do Espírito Santo; Eliane Parreiras, secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte; e Pablo Soares Pires, assessor do audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.



“Nós estamos, sim, querendo ampliar a parte de educação no cinema brasileiro. Se estamos fomentando a produção, nós temos que criar (oportunidades para exibição) também”, disse a ministra.



“É necessário incluir a participação e o fomento. Trazer oportunidade para todos os brasileiros e brasileiras em todas as regiões, todos os lugares deste país. Existe cultura em todos os lugares do país, todos os cidadãos, trabalhadores e trabalhadoras da cultura merecem a oportunidade de ter acesso ao fomento, de ter acesso a esse apoio”, emendou.

Cinema democratizado

Depois de participar do debate, Margareth Menezes disse ao Estado de Minas que está animada com a iniciativa. Ela espera que, com o número maior de salas, os preços dos ingressos devem cair, democratizando o acesso ao cinema.



“Acho que, a partir do momento em que a gente começa a fazer um movimento para trazer mais o público brasileiro para as salas de cinema, para assistir à nossa produção, tudo é possível. Então, acho que com essa ampliação do mercado, a contrapartida será realmente de baratear (o preço dos ingressos)”, afirmou.

A Mostra de Cinema de Tiradentes começou na sexta-feira (19/1) e prossegue até o próximo sábado (27/1), com sessões gratuitas de 145 filmes de 20 estados brasileiros.

27ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES

Até 27/1, na cidade histórica de Tiradentes. Informações no site: mostratiradentes.com.br

*O jornalista viajou a convite da Universo Produção