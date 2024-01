Tiradentes (MG) - Minas Gerais está em evidência nesta 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento começou na sexta-feira (19/1) e segue até 27 de janeiro, com exibições gratuitas de 145 filmes, entre longas e curtas, nos espaços Cine-Praça (localizado no Largo das Forras), Cine-Tenda (no Largo da Rodoviária) e Cine-Teatro (no Centro Cultural Yves Alves, na Rua Direita).



Além dos homenageados - o diretor André Novais e a atriz Bárbara Colen -, os mineiros também foram agraciados com a mostra "Foco Minas", voltada para estreias de longas e curtas mineiros cuja linguagem que desafia o padrão comercial em voga no cinema.



A primeira sessão de "Foco Minas" ocorreu neste sábado (20/1), com a exibição de “O lado de fora fica aqui dentro”, de Larissa Barbosa; “Nação comprimido”, de Bruno Tadeu; “Eu não posso fazer nada”, de Tiago Tereza; e “Soneca e Juca”, de Rodrigo R. Meireles.



Transitando entre a periferia e a Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mais especificamente o Palácio da Liberdade, antiga sede do governo estadual, “O lado de fora fica aqui dentro” mescla as histórias de uma jovem grávida periférica e Maria Papuda, mulher negra despejada de sua casa para que o Palácio da Liberdade fosse construído em 1897.



“Nação comprimido”, por sua vez, agarra-se na comédia, para traçar o retrato de uma militância gay da terceira idade no intuito de dar visibilidade ao campo dos desejos e afetos dessas pessoas durante o processo de envelhecimento. Já “Eu não posso fazer nada” aborda a conflituosa relação entre os espaços rurais e urbanos ao mostrar mãe e filha tentando conciliar pensamentos e reflexões.



Por fim, “Soneca e Jupa”, trata-se de um filme de viagem. Dois amigos percorrem paisagens naturais de Minas no intuito de vender a Kombi de um deles. Durante a viagem, entre conversas e cachoeiras, encontram na amizade a força para a superação dos problemas pessoais e dos ritos de passagem desse momento específico da vida de ambos.



No início da sessão, os espectadores receberam uma pequena ficha para votar no melhor filme. O vencedor leva o prêmio do Júri Popular.

