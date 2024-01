Abrindo o calendário audiovisual brasileiro de 2024, a Mostra de Cinema de Tiradentes deu início à sua 27° edição na noite desta sexta-feira (19/1), na cidade histórica mineira - curiosamente no mesmo dia em que o município completou 306 anos.

“Vivemos uma aventura desenfreada”, disse a diretora da Universo Produção e coordenadora-geral da mostra, Raquel Hallack, lembrando que a cada ano precisa buscar recursos das mais diferentes origens para viabilizar o evento.

“Há 27 anos, erguemos tendas e telas, propondo uma programação cinematográfica que reflete o nosso país”, acrescentou. “Como disse Bertold Brecht: ‘Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis’. Que nós possamos lutar todos os dias para sermos imprescindíveis”, ressaltou Raquel.

Troféu Barraco

Neste ano, os homenageados foram os mineiros André Novais, diretor e co-fundador da produtora Filmes de Plástico, e a atriz Bárbara Colen. De acordo com a organização da mostra, a dupla representa uma geração de mineiros que têm uma identidade própria ao fazer cinema. Os homenageados receberam o troféu Barroco ao lado de amigos e familiares durante a cerimônia de abertura.

“Pensei em fazer um discurso político. Depois preferi fazer um discurso mais artístico. Por fim, decidi falar de maneira mais espontânea”, começou Bárbara.

“Éramos meninos quando começamos, em 2010. E, de lá pra cá, tanta coisa aconteceu, tanto na carreira quanto na vida pessoal! Quem trabalha com cinema, sabe o tanto que a gente coloca amor e tesão naquilo que fazemos, e (por isso) acabamos deixando de fazer muita coisa por causa do trabalho”, emendou, lembrando que começou como atriz integrando o elenco de “Contagem”, filme de Maurício e Gabriel Martins, também co-fundadores da Filmes de Plástico.

Mais tímido e comedido, André lembrou dos tempos de estudante, quando um professor disse que, para fazer filmes, era fundamental assistir às produções brasileiras. Agradeceu a parceria dos colegas da Filmes de Plástico e o apoio do pai, que subiu ao palco com ele.

Depois das homenagens, foram exibidos os filmes “Quando Aqui”, pré-estreia mundial de André Novais, e “Roubar um Plano”, do mesmo diretor em parceria com Lincoln Péricles. Marcus Viana e o coletivo Amálgama ficaram por conta das apresentações musicais.

A 27° Mostra de Cinema de Tiradentes segue até 27 de janeiro. A programação conta com 145 filmes, entre longas e curtas, de 20 estados brasileiros.

As exibições são gratuitas e estão divididas em 11 mostras temáticas e serão realizadas nos espaços Cine-Praça (localizado no Largo das Forras), Cine-Tenda (no Largo da Rodoviária) e Cine-Teatro (no Centro Cultural Yves Alves, na Rua Direita).

27ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES

De sexta-feira (19/1) a 27/1, na cidade histórica de Tiradentes. Informações no site: mostratiradentes.com.br

