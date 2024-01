O filme “Malu”, dirigido e escrito por Pedro Freire, faz sua estreia mundial neste domingo (21/1) no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. O primeiro longa do paulistano representa o Brasil na competição principal, da qual o país não participava desde 2018, quando disputou com “Benzinho”, de Gustavo Pizzi.

A produção brasileira é parceria da Bubbles Project com a TvZero, mesma equipe de “Benzinho”, com coprodução da RioFilme, Telecine e Canal Brasil. A distribuição está a cargo da Filmes do Estação.

O elenco reúne a mineira Yara de Novaes, no papel principal, Juliana Carneiro da Cunha, Carol Duarte e Átila Bee. Conta a história de Malu, atriz desempregada que vive com a mãe numa favela do Rio de Janeiro.

Obrigada a lidar com a filha adulta, com quem não tem a melhor das relações, ela tenta sobreviver recordando as glórias do passado.

Pedro Pascal, o astro do momento de séries de sucesso, em 'Freaky tales', filme que chama a atenção no festival do cinema independente nos EUA Eone Films/divulgação



Astros e estrelas

Com 85 lançamentos mundiais, o respeitado festival do cinema independente vai até o próximo dia 28. Um dos destaques desta edição é “Freaky tales”, estrelado pelo badalado astro chileno-americano Pedro Pascal. Histórias interconectadas situadas em Oakland ocorrem no mesmo dia, no ano de 1987, envolvendo adolescentes punks, nazistas skinheads, um jogador da liga nacional de basquete e batalha de rap.

Estrela da franquia adolescente “Crepúsculo”, Kristen Stewart tem se dedicado à seara independente. A atriz apresenta dois filmes em Sundance. “Love lies bleeding” retrata o romance violento e criminoso entre a gerente de uma academia e uma fisiculturista bissexual.

Em “Love me”, Kristen Stewart contracena com Steven Yeun (recém-premiado com o Globo de Ouro pela série “Treta”) na trama sobre relacionamentos virtuais em um mundo pós-humano.

Outro destaque desta edição de Sundance é “A real pain”, dirigido e interpretado por Jesse Eisenberg. O elenco traz outro ator premiado com o Globo de Ouro na semana passada: Kieran Culkin, de “Succession”. Conta a história de primos que visitam a terra natal da avó polonesa.

Em “The Outrun”, Saoirse Ronan vive uma alcoólatra que vai de Londres até uma região pouco habitada da Escócia, processo que faz parte de sua reabilitação.

"Sujo", filme mexicano sobre a infância diante da violência e do narcotráfico, é um dos destaques latino-americanos de Sundance Astrid Rondero/reprodução



América Latina

A seleção da América Latina reúne produções centradas em dinâmicas sociais e questões de gênero. “Sujo”, das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez, mostra a vida de um órfão vítima da violência e como isso define sua vida.

A peruana-suíça Klaudia Reynicke-Candeloro dirige “Reinas”, ambientado no caos social e político do Peru em 1992. No drama, duas irmãs e a mãe buscam uma jeito de escapar para os Estados Unidos.

Já “In the summers”, dirigido pela colombiana-americana Alessandra Lacorazza, conta a história do pai de duas jovens latinas que lutam entre a ilusão e a realidade da vida de vício.

Entre os documentários, está “Frida”, da mexicana Carla Gutiérrez, que oferece nova perspectiva sobre a vida da aclamada pintora, inspirada em seu diário pessoal.