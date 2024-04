Faltando pouco mais de um mês para show de Madonna na praia de Copacabana, marcado para o próximo dia 4 de maio, quiosques da orla já divulgam serviços e mordomias que vão disponibilizar para os fãs da cantora.





Além de "uma vista privilegiada para o palco" (anunciado mesmo no caso de barracas mais distantes), as mordomias incluem comida, bebida, DJ, "conforto de um espaço VIP fechado" e segurança particular. Os quiosques prometem um cercadinho na areia que impediria o acesso de não-clientes. O valor do ingresso varia entre R$ 800 a R$ 1.500.

Alguns destes espaços aceitam reserva antecipada com o pagamento de 30% da entrada e o restante em duas vezes até o dia 27 de abril, uma semana antes do show. A apresentação, com previsão de cerca de três milhões de espectadores, deve ser a maior da carreira da cantora. Resta saber se é permitido lotear o espaço público para quem tem dinheiro em caixa suficiente para desembolsar tamanha quantia. A Prefeitura do Rio diz que não.

Quiosques não podem usar a área externa





De acordo com a Secretaria de Ordem Pública da cidade, donos de quiosques não podem montar cercadinhos na areia nem no seu entorno, mas têm permissão para utilizar sua área interna -o que está longe de garantir a tão desejada "vista privilegiada".

O órgão acrescenta que haverá fiscalização para coibir excessos, e detalhes do planejamento operacional serão divulgados em breve, em uma entrevista coletiva cuja data ainda não foi marcada.

Fãs demonstram interesse





Fãs de Madonna estão desconfiados. Moradora de Vitória, Júlia Vasconcellos pediu ajuda de uma amiga do Rio para confirmar se existe o quiosque com o qual ela entrou em contato pelas redes sociais. Pelo anúncio, a localização é próxima ao palco do show de encerramento da Celebration Tour. "O meu medo é cair em um golpe. Também não quero ficar no meio da multidão", conta à reportagem.





As amigas Vanessa Dantas, Alessandra Dias e Fernanda Souza, de Londrina, Paraná, estão pesquisando a melhor opção por temerem arrastões, brigas e assaltos. Elas dizem que vão economizar na hospedagem para investir no conforto de "um desses lugares com área VIP" na noite do show.





A reportagem ligou para quatro quiosques, que reforçaram os serviços, avisaram que a procura tem sido grande e que os preços podem ser reajustados nas próximas semanas.