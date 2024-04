Em meio à euforia com a vinda de Madonna no Brasil, a vidente Vó Bahaiana alerta para “algo muito grave” durante a passagem da Rainha do Pop pelo país.

A cantora fará um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Mais de 1 milhão de pessoas devem comparecer à única apresentação da Celebration Tour na América Latina.

Mas, segundo a vidente, a passagem da artista pode ser trágica. “As pessoas estão esperando pela cantora Madonna no Brasil, mas, infelizmente, eu vejo aqui algo muito ruim acontecendo com ela”, disse em publicação nas redes sociais.



“Esse show pode até acontecer, mas eu vejo a cantora sendo socorrida e saindo de ambulância de cima do palco. Algo muito sério está para acontecer nesse show da Madonna, e onde vai ser falado na mídia, e onde vai ser um alvoroço, infelizmente é aqui no Brasil”, previu.

De acordo com Vó Bahiana, Madonna deve se cuidar e se proteger antes de desembarcar no Brasil. Isso porque, conforme o alerta, as energias sobre o show são muito negativas. A vidente afirma, ainda, que o show pode não ser realizado. Mas que, caso aconteça, a estrela pode ser “hospitalizada, pode desmaiar em cima do palco, ou algo do tipo” e será socorrida de ambulância.