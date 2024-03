Madonna confirmou que está a caminho do Brasil e, ao que tudo indica, vai mesmo fazer seu show no Rio de Janeiro. O esperado é que a apresentação siga o roteiro das de sua turnê "The Celebration Tour", que comemora todas as fases de sua carreira e inclui sucessos da cantora como "Like a Virgin", "Vogue" e "Hung Up".

Leia também: Madonna confirma vinda ao Brasil



Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (21), Madonna diz simplesmente "Brasil, estou chegando", sem dar detalhes sobre a apresentação, mas segundo pessoas próximas às negociações ouvidas pela Folha, tudo indica que a cantora vai mesmo fazer seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, como diziam especulações.

Veja a setlist de seus shows:





- Primeiro Ato





It's a Celebration





Nothing Really Matters





Everybody





Into the (Hollywood) Groove





Burning Up





Open Your Heart





Holiday





Pausa com In This Life





Live to Tell





Like a Prayer

- Segundo ato





Interludio - Blond Ambition





Erotica/You Thrill Me





Justify My Love





Fever





Hung Up





Bad Girl





Interludio Ballroom





Vogue





Human Nature





Crazy for You

- Terceiro ato





The Beast Within





Die Another Day





Don't Tell Me





Mother and Father





Little Star





I Will Survive, de Gloria Gaynor





La Isla Bonita





Don't Cry for Me Argentina





I Don't Search I Find

- Quarto ato





Bedtime Story





Ray of Light





Rain





- Último ato





Like a Virgin





Gimme All Your Luvin'





Bitch I'm Madonna





Celebration/Music