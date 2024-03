No perfil de Instagram do banco Itaú, do qual Madonna é garota propaganda, a estrela pop aparece em um curto vídeo dizendo: "Brasil, estou indo"

A cantora pop Madonna confirmou sua vinda ao Brasil com a turnê “The celebration tour”, que comemora seus 40 anos de carreira.

Em vídeo publicado no Instagram pelo banco Itaú, do qual Madonna é garota propaganda, a estrela pop afirma: “Brasil, estou indo”, nesta quinta-feira (21/3).

A vinda da cantora era especulada, embora ainda não tivesse sido confirmada. No início de março, o colunista do jornal "O Globo" Lauro Jardim havia dado como confirmada uma apresentação da cantora na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em novembro do ano passado, o jornalista Leo Dias também tinha especulado sobre a vinda de Madonna. De acordo com ele, a cantora estaria em negociações avançadas com o Rock in Rio para se apresentar na edição de 2024 do festival, em setembro, também no Rio de Janeiro.

Madonna já cantou três vezes no Brasil, mas, desde 2012 não faz show no país. A data e a cidade do show não foram divulgadas.