Um dos maiores nomes do brega funk, ritmo que surgiu em Pernambuco, morreu nessa quinta-feira (21/3). MC Elloco, nome artístico de Cleiton Silva, da dupla com Shevchenko, tinha apenas 34 anos. Ele foi vítima de um infarto, foi socorrido, mas não resistiu.O duo Shevchenko e Elloco foi responsável por hits como ‘Chapuletei’.

Com mais de 10 anos de carreira, os dois formaram uma das duplas mais conhecidas do brega funk, tendo criado o bordão “Eu tô só calado”, muito usado por fãs do ritmo. O duo estourou em 2019, com o hit “Toma na pepeka”, considerada uma das músicas do carnaval daquele ano. Com “Gera bactéria” e “Tributo do Michael Jackson”, eles foram consagrados uma das duplas mais conhecidas do cenário.

Os dois também foram responsáveis por popularizarem o “passinho dos maloka”, coreografia “assinatura” do brega funk e que passou a ser feita em todo Brasil. Elloco deixa esposa e filho. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.