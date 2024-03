Marília Mendonça morreu no auge de sua carreira, em novembro 2021

Marília Mendonça, morta há três anos em um acidente aéreo, continua sendo uma das artistas mais ouvidas no Brasil. Segundo dados divulgados pela Pro-Música, que representa as gravadoras e produtoras fonográficas do país, a sertaneja emplacou "Leão" como a canção mais tocada em 2023.





O relatório leva em consideração as faixas mais acessadas em plataformas de streaming que operam no Brasil, incluindo dados de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster compilados pela empresa espanhola BMAT.





Sertanejo no topo

Músicos sertanejos, como habitual, dominam o ranking, com Ana Castela, em parceria com AgroPlay, aparecendo na segunda posição, com "Nosso Quadro". Em terceiro lugar, "Erro Gostoso", em versão ao vivo da cantora Simone Mendes.

O relatório da Pró-Música também aponta um faturamento de R$ 2,9 bilhões no mercado fonográfico brasileiro, o que representa um aumento de 13,4% em relação a 2022. É um crescimento acima da média global, como vem ocorrendo há sete anos. O Brasil ocupa hoje o nono lugar entre os países com maior arrecadação na área.





Os valores vêm, em boa parte, do streaming, responsável por 87,1% da receita, num faturamento de R$ 2,5 bilhões. Já as vendas físicas recuperaram o fôlego no ano passado, com um aumento de 35,2% da receita, em seu maior patamar desde 2018. Os discos de vinil impulsionaram os números, ultrapassando os CDs.





O streaming também é responsável por alavancar a indústria global de música gravada, num crescimento de 10,2% no ano passado. Ao todo, as receitas mundiais somam US$ 28,6 bilhões, cerca de R$ 142,4 bilhões.





Confira a lista das dez músicas mais tocadas de 2023



1. 'Leão', Marília Mendonça





2. 'Nosso Quadro', AgroPlay e Ana Castela





3. 'Erro Gostoso (Ao Vivo)', Simone Mendes





4. 'Bombonzinho (Ao Vivo)', Israel & Rodolffo e Ana Castela





5. 'Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo)', Israel & Rodolffo e Mari Fernandez





6. 'Oi, Balde (Ao Vivo)', Zé Neto & Cristiano





7. 'Lapada Dela (Ao Vivo)', Grupo Menos É Mais e Matheus Fernandes





8. 'Tá Ok', Dennis & Mc Kevin o Chris





9. 'Traumatizei (Ao Vivo)', Henrique & Juliano





10. 'Duas Três', Guilherme & Benuto, Ana Castela e Adriano Rhod