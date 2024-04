Davi e MC Bin Laden se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada nesta terça-feira (2) e agora a dupla está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.





A dinâmica foi simples. O líder Lucas indicou Davi para o paredão e o gnomo mais votado da casa também caiu na berlinda, este foi o cantor.

VOTOS ABERTOS





- Alane votou em MC Bin Laden;





- Beatriz votou em MC Bin Laden ;





- Davi votou em MC Bin Laden ;





- Giovanna votou Matteus;





- Isabelle votou em MC Bin Laden;





- Matteus votou em MC Bin Laden;





- MC Bin Laden votou em Matteus.