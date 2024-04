Leonardo Boff lança "O pescador ambicioso e o peixe encantado: a busca da justa medida", "A amorosidade do Deus-Abba e Jesus de Nazaré" e "Terra madura"

O teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff lança três livros e participa de debate no Sempre um Papo desta quarta-feira (3/4), às 19h30, no Teatro José Aparecido de Oliveira (Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais), na Praça da Liberdade.

Os livros "O pescador ambicioso e o peixe encantado: a busca da justa medida” (Vozes), “A amorosidade do Deus-Abba e Jesus de Nazaré” (Vozes) e “Terra madura” (Planeta) foram escritos entre 2022 e 2023.

A primeira obra é metáfora da crise cultural mundializada: a falta da justa medida nas relações pessoais, sociedade, economia e na relação com a natureza. Já “A amorosidade do Deus-Abba e Jesus de Nazaré” traz a certeza de que se está sempre sob a amorosidade de Deus, independentemente de qual seja a situação moral.

Por fim, “Terra madura”, escrito durante a pandemia de COVID, explora campos do agir e pensar humano para provocar reflexões que levem a um salto de consciência coletiva rumo à relação mais saudável com a Terra, abordando três esferas: ética política, ecologia integral e vida do espírito.

O evento será mediado por Afonso Borges. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. Informações: www.sempreumpapo.com.br