Chappell Roan na capa de seu álbum, "The rise and fall of a midwest princess"

Ela tem 26 anos e 32.140.303 ouvintes mensais no Spotify. Kayleigh Rose Amstutz, mais conhecida como Chappell Roan, vem cada dia mais conquistando novos fãs. Ela é apontada como uma das novas apostas do pop, após abrir os shows da GUTS World Tour, de Olivia Rodrigo, e se apresentar no Coachella deste ano. Com músicas dançantes e irresistíveis, Chappel é uma mulher cis, lésbica e drag queen.





Em 2017, ela lançou o EP "School nights", que passou batido por muita gente. O primeiro álbum de Chappell, "The rise and fall of a midwest princess", estreou em setembro de 2023. O trabalho tem produção de Dan Nigro, que trabalhou com Olivia Rodrigo em "Sour" e "Guts".





Inclusive, a relação entre Chappell e Olivia é antiga. A drag foi um dos nomes que abriram a turnê “Sour”, em 2022. Ela também fez backing vocal nas músicas "Lacy" e "Obsessed" de Olivia em seu último álbum. Na GUTS World Tour, entre fevereiro e abril de 2024, a novata viu seus streams saltarem de 1 milhão de ouvintes mensais para 3 milhões.





As coisas começaram a mudar a partir da apresentação no festival Coachella, em 12 de abril. Após a apresentação, ela chegou aos 5 milhões de milhões. A partir daí, ela passou a ganhar cerca de 100 mil novos ouvintes por dia.

Aquela foi a primeira vez que ela cantou "Good luck, babe". A música viralizou no TikTok, entrou nas Top Viral do Spotify no Brasil e no mundo por semanas, além de conquistar um lugar na Billboard Hot 100. “É uma loucura. Sempre foi incrível ter fãs me acompanhando, não importa a quantidade de pessoas. Mas agora está tudo muito rápido, tudo muda em questão de dias. De certa maneira, é meio opressor, mas, ao mesmo tempo me sinto flutuando em meio a tudo isso. Não sei o que está acontecendo, só sei que gosto de me vestir de drag. É difícil não pensar nisso o tempo todo porque está na minha cara, mas é incrível, assustador e cansativo ao mesmo tempo”, declarou ao g1.

Amando outras mulheres

Nascida em Willard, no estado do Missouri, Chappell se identifica como queer. Em boa parte de suas músicas, aborda a descoberta sexual e os relacionamentos com mulheres. O hit "Good luck, babe", por exemplo, fala de uma relação em que a amada não quer assumir a parceira.





"É um tipo de caso de amor sexualmente explícito. E eu choro, não é justo. Eu só preciso de um pouco de amor, só preciso de um pouco de ar", canta em um trecho. Em "Red Wine Supernova", outra queridinha do TikTok, ela canta sobre querer fazer sexo com uma mulher. "Eu só quero te conhecer. Acho que não pensei direito, me apaixonei pela ideia de você. Agora estou sem ar, de bruços, esgotada”, canta.





"Eu acho que lésbicas precisam de uma representação semelhante. Não somente lésbicas, mas pessoas queer no geral ou até mesmo heterossexuais. E estou feliz em aceitar ser essa pessoa. Acho que precisamos disso, apenas de garotas sendo garotas que gostam de festejar", contou ao g1.



Além das músicas, Chappell também chama a atenção por sua estética marcante. Bebendo da arte drag queen, se inspira nelas para montar looks dramáticos, maximalistas, cheios de cor e brilho. Com seu cabelo ruivo longo, maquiagens teatrais e diversos acessórios, ela não passa despercebida.

Sem dúvidas, Chappell Roan é uma novidade que o mundo pop não via há anos, talvez desde os anos 2000 com a chegada de Lady Gaga. E é um dos principais nomes para ficar de olho em 2024.