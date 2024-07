Hugh Jackman e Ryan Reynolds no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro foi a visita da vez de alguns nomes importantes de Hollywood. Hugh Jackman e Ryan Reynolds estão no Brasil para divulgarem o filme "Deadpool & Wolverine".





Os atores dividem o protagonismo no filme da Marvel. No domingo (14), Jackman aproveitou o dia de sol na cidade para passear de bicicleta. Ele foi visto pedalando na orla de Ipanema na companhia de um colega. Nas redes sociais, o artista publicou uma foto na praia e agitou os fãs. "Se divirta. Que seus dias no Rio sejam maravilhosos", escreveu o perfil de Lou.





Em uma recente entrevista, o ator contou que voltou a interpretar o personagem na produção sem consultar seu empresário. Ele não vivia Wolverine deste 2017, quando participou de "Logan".





"Às vezes, na vida, as coisas chegam com muita clareza para você - e, quando isso acontece, aprendi que é preciso encarar, ir com tudo, falou ele em entrevista ao Rotten Tomatoes.

Já Reynolds foi visto na varanda do hotel Fasano. No Instagram, ele postou uma foto na academia e brincou: "Acompanhar os brasileiros na academia não é fácil". O ator também compartilhou que tomou café da manhã junto com o amigo de cena.