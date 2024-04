Nesta segunda-feira (22/4), a Marvel divulgou um novo trailer de Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman), um dos filmes mais esperados deste ano.

O clipe é envolvido por Madonna, com a música Like a Prayer. O longa tem direção de Shawn Levy e conta com Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco.



É a primeira vez que os personagens aparecem juntos, quando Deadpool busca Wolverine para ajudá-lo com uma missão pelo multiverso. A prévia mostra o membro dos X-men recluso e deprimido mas, como se espera, muita ação e o humor clássico do anti-herói interpretado por Reynolds, que, após a aquisição da Fox pela Disney, integra pela primeira vez a cronologia oficial do MCU.

“É o terceiro filme de Deadpool, mas não é ‘Deadpool 3‘. É uma coisa diferente que é muito ‘Deadpool e Wolverine’, digamos assim. Não é um filme que está tentando copiar nada dos dois primeiros”, disse o diretor ao "Screen Rant".



O trailer anterior do longa, que saiu em fevereiro deste ano, foi o mais visto nas primeiras 24 horas de divulgação.



A estreia de Deadpool & Wolverine está prevista para o dia 26 de julho nos cinemas.