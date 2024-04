SÃO PAULO - O show do cantor Roberto Carlos no Mercado Livre Hall, no estádio do Pacaembu, zona oeste da capital paulista, foi cancelado oficialmente pela Prefeitura de São Paulo após veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na tarde desta sexta-feira (19/04).





Ainda sem uma nova data para acontecer, a assessoria do evento divulgou uma nota instruindo o público a como pedir o reembolso dos valores.