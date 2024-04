Vai curtir o fim de semana em casa? Que tal maratonar uma série para aproveitar o sofá? Confira os seriados que estão em alta nos streamings.



Irmãos Sun



Sinopse: Uma família taiwanesa foge das gangues de Taipei para Los Angeles após uma tragédia. Bruce (Sam Song Li) é um jovem universitário com poucas lembranças de sua infância em Taiwan, mas seu passado vem à tona quando seu irmão aparece. Charles (Justin Chien) foi criado pelo pai, um chefe da máfia de Taipei e seguiu seus passos. Quando o patriarca é gravemente ferido por um rival, Charles vai para os Estados Unidos para proteger a mãe, Eileen (Michelle Yeoh), e ensinar os negócios da família para o caçula.

Onde ver: Netflix

Noite de verão



Sinopse: Um casal convida a família para celebrar a chegada do verão em sua casa de praia, mas um segredo pode transformar a festa em uma verdadeira avalanche de confusões.

Onde ver: Netflix

Heartbreak High: onde tudo acontece



Sinopse: Amerie (Ayesha Madon) rompe relações com sua melhor amiga, Harper (Asher Yasbincek), após ela expor seus segredos sexuais e românticos para os colegas de classe criando um mapa sobre quem ficou com quem. No começo, as pessoas levam a situação na brincadeira, mas as coisas fogem do controle quando segredos pessoais são expostos. Após Harper pôr um fim fim na amizade, todos da escola também rejeitam Amerie.

Onde ver: Netflix

O sequestro do voo 601



Sinopse: Baseada em fatos reais, a série narra o sequestro aéreo mais longo da história da América Latina. Duas aeromoças tentam bolar um plano para enganar dois criminosos que sequestraram a aeronave enquanto as negociações ocorrem em solo. Os criminosos ameaçam explodir o avião e matar os reféns se o governo não soltar 50 presos e pagarem uma fortuna de resgate.

Onde ver: Netflix

Fallout



Sinopse: Baseada no game homônimo, a série se passa em uma realidade alternativa onde, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico da guerra levou a humanidade a um apocalipse nuclear. Duzentos anos depois, os mais ricos conseguiram fugir para luxuosos abrigos subterrâneos, mas precisar deixar os locais e enfrentar a realidade, que tem problemas maiores que a radiação.

Onde ver: Prime Video

Dom



Sinopse: Baseada em fatos reais, a série conta a história de Pedro Dom (Gabriel Leone), um atraente rapaz da classe média carioca que é apresentado à cocaína muito cedo, evoluindo para se tornar o líder de uma gangue criminosa que estampa os tabloides no início dos anos 2000. Seu pai, Victor Dantas (Flavio Tolezani), entra no serviço de inteligência policial e se engaja no combate às drogas, sem imaginar que, anos depois, precisaria lutar para retirar o próprio filho do mundo criminoso.

Onde ver: Prime Video



Força de mulher



Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perdeu seu marido em um acidente e precisa criar seus dois filhos sozinha. Sem uma rede de apoio, ela batalha com todas as forças para dar a melhor vida para as crianças, tendo que revisitar traumas do passado enquanto enfrenta o luto.

Onde ver: Max

Da ponte pra lá



Sinopse: São Paulo é dividida por rios, mas possui duas realidades muito diferentes que se conectam por pontes. De um lado, a décima cidade mais rica do mundo; do outro, condições de vida precária e baixa expectativa de vida. A série acompanha uma jovem periférica que investiga a morte do melhor amigo, um rapaz trans. A busca leva a jovem a perceber a enorme distância entre classes sociais.

Onde ver: Max

Cidade de Deus: a série



Sinopse: A série é uma continuação do filme de mesmo nome. A história se passa 20 anos depois dos acontecimentos do longa-metragem, no começo dos anos 2000. Pelas memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues), a produção retrata o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade.

Onde ver: Max

Justiça



Sinopse: Após a filha ser assassinada pelo namorado, Elisa (Deborah Bloch) se torna obcecada com a ideia de se vingar de Vicente (Jesuíta Barbosa). O rapaz está preso e sente remorso pelo que fez. Enquanto isso, a família de Fátima (Adriana Esteves) vive em perfeita harmonia até que Douglas (Enrique Diaz) e Kellen (Leandra Leal) se mudam para a casa ao lado. Quando o cachorro do casal morde o filho mais novo de Fátima, sua paciência acaba e ela mata o cachorro.

Onde ver: Globoplay

Justiça 2



Sinopse: Quatro presos buscam a verdadeira justiça após passarem sete anos na cadeia. Balthazar (Juan Paiva) foi acusado injustamente por roubo à mão armada, Jayme (Murilo Benício) estuprou sua sobrinha, Geisa (Belize Pombal) mata um traficante para defender sua filha em uma briga e Milena (Nanda Costa) se envolve em um homicídio depois de roubar um carro.

Onde ver: Globoplay

Hercai: amor e vingança



Sinopse: Um homem busca vingança pela morte de seus pais. Mas a paixão faz ele mudar seus planos.

Onde ver: Globoplay

Palm Royale



Sinopse: Maxine Simmons (Kristen Wiig) é uma mulher que sonha em estar na alta sociedade de Palm Beach. Ela percebe que existem muitas condições para conseguir fazer parte do grupo e que as pessoas estão dispostas a fazer para conseguir um lugar na mesa mais exclusiva dos Estados Unidos.

Onde ver: Apple TV

Ted Lasso



Sinopse: Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um técnico de futebol americano que se encontra em dificuldade após ser contratado para treinar um time da Inglaterra, mesmo não tendo experiência suficiente com o esporte. Mesmo inexperiente, Ted conquista a equipe e, aos poucos, passa a entender as minúcias do futebol.

Onde ver: Apple TV

Sugar



Sinopse: John Sugar (Colin Farrell) é um detetive particular que foi contratado para investigar o desaparecimento de Olivia Siegel, neta do lendário produtor de Hollywood Jonathan Siegel (James Cromwell). Ao adentrar na vida da família, ele logo encontra segredos obscuros.

Onde ver: Apple TV

O urso



Sinopse: Carmen Berzatto (Jeremy Allen White) é um jovem chef que tenta transformar seu restaurante em um dos maiores e melhores de Chicago. Além das ambições profissionais e a rotina estressante, a relação dele com a família é tensa, principalmente após o suicídio do seu irmão, o que impactou a todos. Onde ver: Star +

Últimas férias



Sinopse: Um grupo de amigos decide viajar para uma praia paradisíaca antes de irem para a faculdade. Até que um deles é encontrado morto. Agora, cabe à delegada Vera (Bella Camero) descobrir o que realmente aconteceu e a motivação do crime.

Onde ver: Star +

Only murders in the building



Sinopse: Quando uma morte ocorre dentro de um exclusivo prédio no Upper West Side, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) usam seu conhecimento de true crime para investigar o caso. Mas não demora para que o trio perceba que um assassino pode estar vivendo entre eles e que, portanto, estão em perigo.

Onde ver: Star +

A história do Imagineering



Sinopse: A cineasta Leslie Iwerks guia o espetador numa viagem aos bastidores da Walt Disney Imagineering, o pouco conhecido centro de design e desenvolvimento da Walt Disney Company, para descobrir o que é necessário para criar e construir doze parques temáticos da Disney por todo o mundo.

Onde ver: Disney +

X-Men ‘97



Sinopse: A série revisita a era icónica dos anos 90, quando os X-Men, um grupo de mutantes que usam os seus dons extraordinários para proteger um mundo que os odeia e teme, são desafiados como nunca antes, forçados a enfrentar um novo futuro perigoso e inesperado.

Onde ver: Disney +

Star Wars: the bad batch



Sinopse: A série conta a história de um grupo de clones altamente habilidosos e geneticamente diferentes de seus irmãos do Grande Exército da República. A equipe luta para se manter ativa e encontrar um novo propósito após a longa Guerra dos Clones..

Onde ver: Disney +