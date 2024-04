Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã da última terça-feira (16/4). O ator viralizou nos últimos dias ao realizar um mutirão para chamar a atenção dos fãs brasileiros. O artista já ultrapassa os 6 milhões de seguidores no Instagram.

Durante a estadia no país, o primeiro compromisso do artista foi a participação no "The Noite" com Danilo Gentili, no SBT.

"Estou me divertindo muito no Brasil, é a melhor recepção que eu poderia ter. (...) Estou empolgado para provar os salgadinhos brasileiros e as bebidas de vocês", afirmou durante o programa.

Martella ainda reproduziu uma das falas mais icônicas do seu personagem em português: "Cara, ela tá tão na sua", brincou.

O ator também foi contratado pela rede de fast-food Burger King para estrelar um comercial que está sendo distribuído nas redes sociais desde quinta (18/4). Na campanha, as falas de Vincent, em português, são proferidas pelo mesmo dublador dele na série, Erick Bougleux, e o ator norte-americano aparece usando a roupa que o fez viralizar por aqui, uma camiseta com os dizeres “eu sou famoso no Brasil”.



Já nas redes sociais, o artista tem compartilhado diversos registros da sua estadia que vão de fotos tomando cerveja na mesa de um bar a um vídeo ao som de 'Entra Na Defender', sucesso de Mc Daniel e Luan Pereira.





A agenda de Vincent inclui compromissos comerciais e participações em eventos no país até o fim do mês. Nos dias 26, 27 e 28 de julho, ele irá participar do Imagineland, festival de cultura pop em João Pessoa. O ator contará curiosidades sobre a carreira, vai tirar fotos com os fãs e dar autógrafos. (Com Correio Braziliense).