Ator Vicent Martella publicou foto utilizando uma camiseta com os dizeres: "Eu sou famoso no Brasil. Ele deu vida a Greg, de "Todo mundo odeia o Chris"

“Cara, ela tá tão na sua”. Essa é só uma das frases que inundam as redes sociais do ator Vicent Martella, que viveu o Greg na série ‘Todo mundo odeia o Chris’. A sitcom autobiográfica sobre a vida do humorista Chris Rock foi gravada entre 2005 e 2009 e, desde 2006, é exibida no Brasil. O sucesso é tanto que, quase duas décadas após começar a ser exibida, a série ainda leva milhares de fãs para as redes sociais dos atores, o que deixou Vicent muito feliz.

Ele ultrapassou a marca de 1,6 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira (4/4), depois de viralizar com uma postagem utilizando uma camiseta com os dizeres: “Eu sou famoso no Brasil”. Na série, Greg era o amigo branco de Chris, vivido por Tyler James Williams. Vindo de uma família ítalo-americana, o garoto via no colega vindo da periferia de Nova York o exemplo de pessoa legal, descolada e que roubava o coração das garotas. Com bordões clássicos, como o que abre esta reportagem, o personagem conquistou os fãs brasileiros.



Além da foto demonstrando amor pelo Brasil, agradeceu o carinho. Em outra publicação, ele contou que adora a série e o toque especial dado pela dublagem brasileira. "Todo mundo no Brasil me pedindo para eu assistir a ‘Todo mundo odeia o Chris’ em português e eu digo: acho muito bom”, declarou, postando uma cena em português.





Mutirão

Desde que publicou a foto com a camisa sobre o Brasil, o ator de 30 anos viu seu número de seguidores saltar de 800 mil para 1,6 milhões. Tudo isso graças a um mutirão feito pelos fãs, visando que Vicent ultrapasse a popularidade de Tyler nas redes sociais. Atualmente, o ator que viveu o Chris Rock na adolescência tem 2,3 milhões de seguidores.



Nesta quarta-feira, Vicent agradeceu o engajamento dos fãs do Brasil. “ "Foi tão divertido assistir a isso hoje", escreveu, marcando o amigo de quem ganhou a camiseta e que também "ama o Brasil". Ele também disse que gostaria de participar da Comic Con, que acontece em dezembro, no Brasil. “Levem-me à convenção de vocês", pediu.



O mutirão é uma espécie de provocação dos brasileiros ao ator Tyler James Williams, que já fez diversas queixas em público sobre a quantidade de comentários em português em suas publicações. Tyler chegou a fazer uma provocação em uma propaganda do McDonald 's, em 2018. “Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês já me conhecem, né? Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo… É isso o que vocês fazem", diz o texto. Ele termina a peça publicitária pedindo para os brasileiros aproveitarem as novidades da lanchonete e deixá-lo de lado.