A exibição de “A vila”, de M. Night Shyamalan, abre caminhos para reflexões do projeto Cinema e Psicanálise, que acontece nesta sexta (5/4), a partir das 19h30, no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro).

A sessão gratuita e comentada dialoga com a mostra “Shyamalan: As dinâmicas da fé”, oferecendo análise da filmografia do diretor à luz da fé. A mostra está em cartaz até 11 de abril, no Palácio das Artes.

Comentado pela psicanalista Kátia Mariás, o filme traz uma série de eventos misteriosos e testa as crenças dos moradores de uma pequena aldeia rural isolada imersa em segredos. É notável, ainda, por viradas narrativas envolventes e pela atmosfera evocativa.

Presságio e reviravoltas

O suspense é marcado pelo clima de presságio e pelas reviravoltas características de Shyamalan. Na sessão de amanhã, a proposta é desvendar não apenas os segredos enraizados na trama, mas também fornecer aos espectadores leituras sobre a psique humana, explorando os medos subconscientes. Ingressos gratuitos, mediante retirada na bilheteria local a partir das 18h30. Informações: (31) 3236-7400.