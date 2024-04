O novo álbum de Taylor Swift “The Tortured Poets Department”, lançado na madrugada desta sexta-feira (19/4), é quase um diário da cantora. Em um de seus trabalhos mais emocionalmente expostos, a Loirinha detalha um período tumultuado em sua vida pessoal enquanto ela estava em outro ponto alto em sua carreira. Taylor aborda o fim do relacionamento com Joe Alwyn, seu breve (mas polêmico) romance com Matty Healy, da banda The 1975, e faz uma declaração de amor para seu atual namorado, Travis Kelce.

Esse ponto pegou os fãs de surpresa, já que esperavam que o álbum fosse inteiramente inspirado em seu relacionamento com Joe, com quem passou seis anos. Nas músicas, Taylor relata saudade, dor e preocupação, mas também raiva e descrença, não somente de seus exs, mas também da especulação midiática em torno de sua vida amorosa.

Em um poema no encarte dos álbuns físicos, Taylor parece resumir seus últimos anos. “Como todos vocês devem lembrar, infelizmente, fui atingida por um caso de humanidade restrita, o que explica meu apelo aqui hoje de insanidade temporária. / você vê, o pêndulo balança. ah, o caos que isso traz leva a fera enjaulada a fazer as coisas mais curiosas. / amantes passam anos negando o que está malfadado, o ressentimento apodrecendo, galáxias que criamos / estrelas colocadas e coladas, meticulosamente à mão, ao lado do ventilador de teto / Tentei desejar cometas, tentei diminuir o brilho. tentou orbitar seu planeta. algumas estrelas nunca se alinham. e em uma conversa. eu destruí o céu inteiro / a primavera surgiu com tons deslumbrantes de liberdade e, em seguida, um estrondo da claraboia irrompeu. algo antigo, alguém sagrado, que me disse que poderia ser novo. / e então saí do forno e fui para o micro-ondas. fora da tempestade e em um maremoto. quão galante foi salvar a imperatriz de sua torre dourada balançando uma espada que ele mal conseguia erguer, mas a solidão o atingiu naquela hora fatídica”.

Em outro trecho, ela descreve a aventura como "uma fase maníaca mútua" e "automutilação", acrescentando: "Foi uma casa e depois uma parada cardíaca... um sorriso malicioso surge no rosto desta poeta porque são para os piores homens que eu escrevo melhor."

A cantora já havia revelado aos Swifties que criar o álbum foi importante para superar o momento ruim que enfrentava. “Foi realmente uma tábua de salvação para mim - apenas as coisas pelas quais eu estava passando, as coisas sobre as quais eu estava escrevendo... meio que me lembrou porque compor músicas realmente me ajuda na vida”, disse durante sua “The Eras Tour”. “Nunca tive um álbum em que precisasse mais de composição do que em Tortured Poets”, refletiu.



Significado das músicas



As 16 músicas originalmente anunciadas por Taylor, às quais foram somadas 15 no álbum duplo, estão sendo minuciosamente analisadas pelos seus fãs. Apenas de a cantora não ter revelado quais são os alvos de suas canções, é possível fazer algumas apostas.

Na faixa de abertura “Fortnight”, em colaboração com Post Malone, Swift reflete melancolicamente sobre se tornar uma estranha com um ex-amante. "E ninguém aqui é culpado/ Mas e a sua traição silenciosa?”, canta em trecho que está sendo apontado como um recado para Healy. “Tomei a droga milagrosa / Os efeitos foram temporários / E eu te amo, está arruinando minha vida”, diz a letra em outro momento, corroborando com a teoria. No entanto, a música aborda uma frustração dentro de um casamento. Apesar de já ter sugerido que Alwyn não queria oficializar a relação, os dois moravam juntos, o que pode ser considerado um casamento. Então, a música também pode ser uma indireta para Joe.

Já na faixa título do álbum, “The Tortured Poets Department” a cantora faz referências mais específicas à Healy.“Às vezes eu me pergunto se você vai estragar tudo comigo / Mas você disse a Lucy que se mataria se eu fosse embora”, ela canta. Fãs apontam que ela pode estar se referindo a Lucy Dacus, cantora do grupo boygenius, que é amiga de Healy. “E eu disse isso a Jack sobre você, então me senti visto / Todos que conhecemos entendem por que isso deveria acontecer”, continua Swift, provavelmente se referindo ao amigo de longa data Jack Antonoff, que também produziu a música. Ela ainda descreve a escolha de um “ciclone” com um parceiro que ela chama de “golden retriever tatuado”. Comparando-se desfavoravelmente a Patti Smith e Dylan Thomas, Swift brinca que ela e seu amante são “idiotas modernos”.

Talvez uma referência ao "brinquedo brilhante" de "Cruel Summer" de Lover, "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" pode se referir a Alwyn partindo seu coração. Mas também pode ser sobre Healy, uma vez que os fãs da cantora acreditam que ele desapareceu após uma breve aventura - e eles possam ter se relacionado anteriormente, por volta de 2014. “Coloque-me de volta na minha prateleira/ Mas primeiro puxe o barbante e eu te direi que ele corre porque me ama”, canta em outro verso, que pode se referir às críticas que Alwyn enfrenta por parecer fugir da atenção que vem de namorar uma superestrela como Swift. “Eu senti mais quando brincamos de faz de conta do que com todos os Kens / Porque ele me tirou da minha caixa / Roubou meu coração torturado / Deixou todas essas partes quebradas / Me disse que estou melhor / Mas não estou”, diz outro trecho, que pode se referir aos dois ex.

Em “Down Bad”, Swift revela que estava “chorando muito na academia”. Em entrevistas, Taylor detalhou que treinou pesado para se preparar para sua turnê, que se iniciou em 2023, após o anúncio do término com Alwyn. “Você pegou todas as minhas roupas velhas só para me deixar aqui nua e sozinha / Em um campo na minha mesma cidade velha que de alguma forma parece tão vazio agora”, diz em outro trecho.

Em seu documentário “Miss Americana”, de 2020, Taylor contou que se apaixonou por Alwyn e seu "tipo de vida maravilhoso, normal e equilibrado" longe dos holofotes. Mas, ao término do relacionamento, ela pensava diferente. “Como você ousa pensar que é romântico/ Me deixando segura e presa”, canta.

Em “So Long, London”, Taylor detalha a tentativa de salvar um relacionamento fracassado e a solidão contra a qual ela lutou no fim do relacionamento com Joe. A música insinua que ele pode ter sofrido de depressão ("Você nos sacrificou aos deuses de seus dias mais tristes"), o que pode tê-lo levado a afastá-la e a não se comprometer totalmente: "Então, quanta tristeza você achou que eu tinha, você achou que eu tinha em mim? / Quanta tragédia? / Quão baixo você achou que eu iria antes de implodir? / Antes que eu tivesse que ir para ser livre?”. Mais uma vez, ela indica que queria se casar, mas ele não. “Você jurou que me amava, mas onde estavam as pistas? / Eu morri no altar esperando a prova”, afirma. “E estou chateada por você ter me deixado te dar toda essa juventude de graça”, canta. Ano passado, ela contou à revista Time que quer viver livremente. “Eu me trancando em minha casa por muitos anos – nunca terei esse tempo de volta”, declarou.

Leia também: Novo drink favorito de Taylor Swift vira sensação na web



Recado para os fãs

Swifties especularam que "But Daddy, I Love Him" é sobre seu ex Harry Styles, que uma vez foi fotografado vestindo uma camisa com a citação da Pequena Sereia. No entanto, a música não se trata do romance de Ariel com o Príncipe Éric, mas sim dos seus fãs criticando seu relacionamento com Healy. “Acabei de saber que essas pessoas só criam você para enjaulá-lo / Sarahs e Hannahs em suas melhores roupas de domingo / Agarrando suas pérolas, suspirando 'Que bagunça'”, diz um trecho. Mais tarde, ela pontua: "Vou te contar uma coisa agora / prefiro queimar minha vida inteira / do que ouvir mais um segundo de toda essa putaria e gemidos." Em outro trecho, ela manda um recado para os fãs superarem o término com Alwyn. “'Todas as mamães que bebem vinho ainda estão resistindo, mas foda-se, acabou”, canta.



Em “Fresh Out the Slammer”, Swift compartilha como ela se sentia isolada em seu relacionamento. “Outro verão se protegendo/ Trovão estrondoso, ele não me entende/ Estilhaçado no inverno/ Jantar silencioso, amargo ele estar com ela em sonhos”, diz um trecho. Em seguida, ela fala sobre “correr” para outro “lover” que está esperando por ela. “Agora estamos na linha de partida / eu cumpri minha pena”, canta, em uma referência ao The Starting Line, banda frequentemente regravada pelo The 1975.

"Flórida!!!", em colaboração com Florence + the Machine, tem tudo a ver com vício e como escapar de seus problemas e arrependimentos. Talvez ela se refira a drogas ou álcool.

Taylor pode ter se referido a Healy novamente em "Guilty As Sin" enquanto canta sobre alguém enviando "luzes do centro" enquanto ela está "se afogando no Nilo Azul". Healy já dito que a banda escocesa The Blue Nile era sua favorita. A música faz diversas referências a Cristo, quando ela fantasia sobre outro homem libertando-a de uma tumba proverbial na qual ela está presa com seu atual parceiro. Ela também pode ter revelado que Healy pode ser o tema de "Labyrinth" de Midnights com a frase "Um deslize, estou caindo de volta no labirinto, oh, que maneira de morrer."

"Who's Afraid of Little Old Me" é uma música que contém muita raiva, por, aparentemente, Healy desaparecer depois de um tempo. “E eu nem quero você de volta/ Eu só quero saber/ Se enferrujar meu verão brilhante era o objetivo”, canta. Já em “I Can Fix Him (No, I Really Can)” ela canta que aprendeu da maneira mais difícil que não pode consertar os piores homens - e que às vezes, quando seus amigos avisam sobre um mau parceiro, você deve ouvir. Healy é declarado na mídia como um bad boy.

“loml” é uma abreviatura comumente usada de “love of my life”, ou amor da minha vida. Mas Taylor pode ter usado para representar “loss of my life” (perda da minha vida). A música parece ter sido escrita para Healy, já que expressa arrependimento por ter reacendido um relacionamento com um “vigarista” que lhe vendeu “um esquema de amor rápido” e a deixou sofrendo mais do que nunca. "O covarde afirmou que era um leão / Estou vasculhando as tranças das mentiras / 'Nunca irei embora' 'Deixa pra lá”, canta. Em outro trecho, se refere a ele como "Sr. Roube sua garota e faça-a chorar".



Raiva e otimismo

Em “I Can Do It with a Broken Heart” , Taylor fala como é difícil parecer feliz para o público quando ela está desmoronando por dentro. "Eles disseram: 'Querida, você tem que fingir até conseguir', e eu fiz / 'Luzes, câmera, vadia, sorria / Mesmo quando você quiser morrer / Ele disse que me amaria por toda a vida / Mas esse tempo foi bem curto", canta. E viver tudo aquilo em meio a uma turnê parece ter mexido com a cantora. “Todos os pedaços de mim se despedaçaram enquanto a multidão cantava mais / Eu estava sorrindo como se estivesse ganhando, estava atingindo meus objetivos / Porque eu posso fazer isso com o coração partido”, diz. Em outro momento, ela assume uma postura otimista e corajosa. “Tente e venha para meu trabalho."

Em "Smallest Man", Swift atinge o auge da raiva: "Você disse que garotas normais eram 'chatas'/ Mas você se foi pela manhã." O título talvez faça uma piada com a altura de Haley, conhecido por ser baixinho. 'Você apagou as luzes do palco, mas ainda está se apresentando / E à vista de todos você se escondeu / Mas você é o que fez / E eu vou te esquecer, mas nunca vou perdoar / O menor homem que já existiu”, afirma. Taylor também fala de uma vingança que seus amigos teriam feito. “Você tentou comprar alguns comprimidos de um amigo de amigos meus/ Mas eles simplesmente te deram um ghost/ Agora você sabe como é”, declara.

Já “The Alchemy” é não somente uma canção otimista, mas uma declaração de amor para Travis Kelce. Ela insinua que seus antigos namorados britânicos (Styles, Alwyn e Healy) eram apenas "caras" que "aqueciam os bancos" para seu novo amor e toda a sua glória no campeonato. No entanto, existem referências que sugerem que ela pensou que os ex estavam aquecendo o banco para Healy: "Ei, você, e se eu lhe dissesse que estamos bem? / A brincadeira daquela criança na escola é perdoada pela minha regra / Faz muito tempo que não volto / Mas estou voltando para onde pertenço!, chega a afirmar no início da canção.

“The Tortured Poets Department” termina com “Clara Bow”, em que Taylor se compara à atriz americana que protagonizou “The it girl”. Ela fala sobre crescer e lutar contra as armadilhas e pressões da fama e do sucesso. Swift também canta que agora pode enxugar suas lágrimas com um de seus bilhões de dólares.