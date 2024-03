Milton Nascimento, Chico Buarque, Maria Bethânia e Elis Regina são grandes representantes da Música Popular Brasileira (MPB). Mas eles ganham a companhia de estrelas como Taylor Swift e Mariah Carrey no ritmo. É que o musicista e compositor Giovanni Bannach resolveu pegar hits de grandes nomes da música pop e fazer uma adaptação para o público brasileiro.



Com um violão em mãos, ele não só transforma a melodia, trazendo uma pegada mais verde e amarela, como também faz uma adaptação da música para o português. Assim, ‘The 1’, da Loirinha, virou ‘O certo’.



E a música ‘Fuerte no soy’, que virou meme nas redes sociais, ganhou o verso “A verdade é que não sou tão forte como eu pensava”, em vez da versão em espanhol. Na época do Natal, ele transformou ‘I all want for Christmas is you’ de Mariah Carey em um hit perfeito para a ceia brasileira.

O resultado tem agradado os internautas. “Oi, preciso disso no Spotify para chorar bastante”, pediu um perfil. Em função dos direitos autorais, as versões são publicadas apenas nas redes sociais. “Fiquei no chão com sua versão. Ótima para chorar também, bom trabalho”, elogiou um usuário do TikTok.

As comparações com ícones da nova MPB também aparecem nos comentários das publicações. “A versão em português seria facilmente uma música do Rubel”, disse um perfil. Para outro internauta, vibe das canções tem um toque da dupla Anavitória. Um terceiro perfil disse que “facilmente seria uma música da Manu Gavassi”.



As versões de MPB tornam o musicista mais conhecido, levando mais gente a ouvir seus projetos autorais. Giovanni tem quatro músicas disponíveis no Spotify, com quase 9 mil ouvintes mensais. Três de suas canções ganharam clipes no YouTube, todas com alguns milhares de visualizações.