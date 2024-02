O pai da cantora americana Taylor Swift deixou a Austrália depois de ser denunciado por agredir um fotógrafo, informou nesta terça-feira (27) a polícia, que continua investigando o caso.

Scott Swift, 71 anos, "deixou o país, mas as investigações prosseguem", afirmou uma porta-voz da polícia australiana.

A equipe da cantora não comentou a acusação, mas uma porta-voz criticou o comportamento agressivo de dois indivíduos que tentaram se aproximar de Taylor Swift quando ela desembarcava de um superiate na manhã desta terça-feira em Sydney.

A polícia australiana informou que recebeu uma denúncia de que "um homem de 71 anos supostamente agrediu um homem de 51 anos".

A confusão aconteceu durante a madrugada no terminal de balsas de Neutral Bay, norte de Sydney, afirmou à AFP a porta-voz da polícia, Alicia McCumstie.

"O homem mais jovem denunciou o incidente e os policiais estão investigando", declarou a porta-voz.

A polícia australiana não identifica os acusados em uma investigação, mas uma fonte das forças de segurança e a suposta vítima, o fotógrafo Ben McDonald, afirmaram à AFP que a denúncia foi apresentada contra Scott Swift.

A megaestrela da música fez na segunda-feira o quarto e último show em Sydney de sua turnê "The Eras Tour", que esta semana prossegue para Singapura para a parte final de apresentações na região Ásia-Pacífico.

- "Um soco nas costelas" -

O fotógrafo veterano McDonald estava no cais para tentar obter imagens da estrela no superiate.

Porém, de acordo com seu relato, a equipe de segurança de Taylor Swift colocou um guarda-chuva na frente de seu rosto para evitar que a artista fosse fotografada enquanto caminhava pelo cais na direção de um veículo.

Quando Swift já havia deixado o local, um homem confrontou McDonald e "deu um soco nas costelas", afirmou o denunciante.

"Eu não sabia quem ele era, mas olhei as fotografias e o vi de mãos dadas com Taylor, e era o pai dela", disse.

"Foi um choque. Isso nunca aconteceu comigo em 26 anos de trabalho", acrescentou.

Uma porta-voz da cantora afirmou que dois homens empurraram e agrediram integrantes da equipe de Taylor Swift.

"Dois indivíduos avançaram agressivamente para abrir caminho na direção de Taylor, agarrando os funcionários de segurança e ameaçando jogar uma funcionária na água", disse a fonte à AFP.

A representante não comentou diretamente a acusação de agressão contra o pai de Swift, nem respondeu outras perguntas para explicar o incidente.

A polícia se recusou a comentar se Scott Swift foi procurado ou interrogado antes de a equipe da cantora deixar a Austrália.

Com a turnê "The Eras Tour", a compositora de sucessos como "Anti-Hero", "Shake it off" e "Love story" está próxima de bater recordes na indústria musical com um faturamento avaliado de um bilhão de dólares.

A cantora se apresenta em 2 março em Singapura, antes de retomar a turnê em maio na Europa.

arb/cwl/dbh/ag/mas/zm